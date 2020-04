Coronavirus, tutte le notizie della notte: negli Stati Uniti 1920 morti in 24 ore. Più di 60mila contagiati in America Latina

In Usa dichiarato lo stato di calamità in tutti i 50 gli Stati. «Grazie per avermi salvato la vita», ha detto Boris Johnson in un messaggio

Sono più di 1 milione e 700mila le persone contagiate nel mondo dal Coronavirus, più di 100mila i morti. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 20.229 decessi (dati del New York Times) e 529.740 contagiati (secondo la Johns Hopkins University). Seguono Spagna con 163.027 casi e Italia con 152.271 contagi.

Usa

Nelle ultime 24 ora negli Stati Uniti sono morte 1.920 persone, in lieve calo rispetto al dato di ieri, 11 aprile, quando erano state 2.100. Con più di 20mila morti gli Usa hanno superato l’Italia per numero di decessi e ora sono il Paese più colpito sia per numero di vittime che di persone contagiate. Tutti i 50 Stati Usa hanno dichiarato lo Stato di calamità.

Sud America

Preoccupa la situazione in America latina dove i contagiati hanno superato quota 60mila, sono 2.503 i morti. In 36 ore sono state registrate più di 10mila nuove vittime, secondo dati elaborati dall’agenzia di stampa Ansa. Il Brasile è il Paese più colpito con 17.857 positivi e 1.124 morti. Seguono Ecuador (7.257 e 315), Cile (6.927 e 73) e Perù (6.848 e 181).

In Colombia il numero di persone colpite è salito a 2.709, 100 i morti. Ieri, 11 aprile, a Bogotà è deceduto il primo medico per il virus: Carlos Fabián Nieto, che lavorava nel reparto di rianimazione da due anni. Il Venezuela ha deciso di estendere le misure restrittive di altri 30 giorni.

Regno Unito

Il premier inglese Boris Johnson ha ringraziato i sanitari che si tanno prendendo cura di lui nel St. Thomas Hospital dove è ricoverato. «Grazie per avermi salvato la vita», ha detto in un messaggio, come riporta il Guardian.

Nel Regno Unito sono salite a 9.875 le persone contagiate, con +917 decessi nelle ultime 24 ore. Ieri, venerdì 10 aprile, si erano registrati 980 decessi a causa del Covid in un giorno.

L’appello dell’avvocata (e compagna) di Assange: «Liberatelo, rischia la vita»

Stella Moris, la legale e compagna di Julian Assange, ha chiesto che il fondatore di WikiLeaks venga liberato dalla prigione perché a suo avviso la vita dell’uomo è in pericolo a causa del Coronavirus. Secondo Moris, nella prigione di Belmarsh sono stati registrati casi di contagio. La donna ha anche rivelato di aver avuto due figli di uno e tre anni con Assange, secondo quanto riporta il Guardian.

