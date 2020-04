Coronavirus, in Lombardia i morti sono il doppio di ieri (+280), stabili i casi positivi ma a Milano aumentano

Calano i pazienti in terapia intensiva (-33), mentre aumentano leggermente i ricoveri (+59). Nel capoluogo lombardo sono stati registrati +296 casi soltanto nell’area metropolitana e +481 nell’intera provincia

Il bollettino del 13 aprile

Rimangono pressoché stabili i casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. Nel bollettino di oggi, 13 aprile, reso noto dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.262 nuovi positivi (ieri erano 1.460), per un totale di 60.314. I dati arrivano a fronte di 211.092 tamponi eseguiti (+5.260 rispetto a ieri). Il bilancio dei decessi raggiunge quota 10.901: oggi si sono registrati +280 casi (ieri erano 110). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.143 (-33), i ricoverati sono 12.028 (+59).

Continua a destare preoccupazione la situazione nel capoluogo lombardo dove, rispetto a ieri, sono stati registrati +296 casi soltanto nell’area metropolitana e +481 nell’intera provincia. «A Milano c’è ancora troppa gente che si muove», ha dichiarato Gallera che chiesto controlli «più incisivi» da parte della polizia locale. «Noi siamo consapevoli di quello che sta succedendo e richiamiamo tutti a stare in casa» ha aggiunto l’assessore al Welfare.

I dati nelle province

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo 10.391 (+82)

10.391 (+82) Brescia 10.968 (+100)

10.968 (+100) Como 2.015 (+91)

2.015 (+91) Cremona 4.945 (+244)

4.945 (+244) Lecco 1.911 (+30)

1.911 (+30) Lodi 2.559 (+16)

2.559 (+16) Monza e Brianza 3.720 (+81)

3.720 (+81) Milano 14.161 (+481)

14.161 (+481) Mantova 2.571 (+85)

2.571 (+85) Pavia 3.193 (+60)

3.193 (+60) Sondrio 796 (+75)

796 (+75) Varese 1.711 (+48)

