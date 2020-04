Coronavirus, con il lockdown più della metà degli italiani si sposta per lavoro. Burioni: «No a errori, l’epidemia non è sotto controllo»

Più della metà dei lavoratori italiani ha continuato a lavorare a marzo, nonostante lo stop imposto a tutti i settori non essenziali imposto dai provvedimenti del governo per limitare i contagi da Coronavirus. I dati dell’Istat rivelano infatti che almeno il 55,7% dei lavoratori delle industrie e dei servizi privati non ha conosciuto sosta il mese scorso, con particolare incidenza nelle Regioni del Sud, dove il valore è superiore a quello nazionale. Ma la differenza incide soprattutto tra grandi e piccole città, con le prime tendenzialmente più aperte rispetto alle altre: a Genova è andato sul posto di lavoro il 69,6%, a Bari il 68,7%, a Roma il 68,5%, a Milano il 67,1%. Più alto della media anche il dato in zone in cui i contagi hanno colpito più che altrove, come Lodi che ha visto il 73,1% dei lavoratori muoversi, e Crema con il 69,2%.

Di fatto un buon numero di aziende non si sono mai fermate, per effetto delle deroghe concesse dai prefetti, come riporta il Quotidiano Nazionale. In Emilia Romagna, Lombardia e Veneto oltre 60 mila ditte sono rimaste aperte. Tra Toscana e Marche le aziende attive sono state in tutto 13 mila. Casi permessi nei casi in cui le imprese hanno dimostrato di poter far rispettare i protocolli di sicurezza indicati dall’accordo tra governo e parti sociali. Come nel caso della Flexform, in Brianza, che ha predisposto per i suoi 160 dipendenti mascherine, camici e guanti, oltre che un’organizzazione interna che permetteva di evitare assembramenti.

Burioni avverte sulle ripartenze

Per quante aziende siano già attive, tutte le altre spingono perché la Fase 2 si avvicini al più presto. Ma il rischio di accelerare troppo i tempi aumenta le possibilità che arrivino nuove ondate di contagi. Soprattutto perché al momento non ci sono armi ancora valide per combattere il virus, ed è «la cosa che mi fa più paura», dice il virologo Roberto Burioni al Quotidiano Nazionale «Spero che se si riapre, lo si faccia con giudizio e sicurezza. Un altro lockdown voebbe die che sono stati commessi errori, non deve accadere». Anche perché le incognite sono ancora tante, a partire dall’entità dell’epidemia: «I numeri che ci danno non sono reali. Serve uno studio su un campione indicativo della popolazione per non navigare nel buio». Di certo i tempi saranno ancora lunghi, considerando che ora «Non abbiamo un’epidemia sotto controllo», aggiunge Burioni.

