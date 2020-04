Coronavirus, in Lombardia aumentano i positivi: 1.161 da ieri, 480 solo a Milano. In calo i morti: 161 in un giorno

Il bollettino del 22 aprile

Open | I dati del 22 aprile 2020

Cala il dato dei decessi da Coronavirus mentre sale (di poco) quello dei nuovi contagi: oggi, 22 aprile, la Lombardia conta 161 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 203). In totale i decessi da Covid ora sono 12.740. Rispetto a ieri ci sono stati +1.161 positivi per un totale di 69.092 casi. I dati arrivano a fronte di 13.502 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 290.699. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 817 (-34), i ricoverati sono 9.692 (-113). I dimessi sono in tutto 42.820 (+1.147).

«Non è la fine dell’epidemia ma questi sono dati positivi», a parlare è Melania De Nichilo Rizzoli, assessore della Regione Lombardia che, avendo la delega all’Istruzione, ha espresso perplessità sulla gestione della scuola da parte della ministra Azzolina: «Se fossi stata ministra dell’Istruzione, avrei contattato le case di produzione di pc per consegnare un computer agli studenti, così da permettere loro di proseguire gli studi in questa modalità online, in emergenza».

I dati nelle province

Open | I dati nelle province del 22 aprile 2020

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo 10.848 (+60)

10.848 (+60) Brescia 12.178 (+100)

12.178 (+100) Como 2.681 (+89)

2.681 (+89) Cremona 5.706 (+65)

5.706 (+65) Lecco 2.109 (+16)

2.109 (+16) Lodi 2.787 (+36)

2.787 (+36) Monza e Brianza 4.253 (+42)

4.253 (+42) Milano 17.000 (+480)

17.000 (+480) Mantova 2.977 (+44)

2.977 (+44) Pavia 3.798 (+93)

3.798 (+93) Sondrio 1.012 (+46)

1.012 (+46) Varese 2.302 (+51)

La diretta Facebook

Foto in copertina: Ansa

Il parere degli esperti:

Leggi anche: