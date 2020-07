Migranti, 180 sulla Ocean Viking a Porto Empedocle, sbarcano 169 dalla nave quarantena: tutti negativi

«Io non avrei concesso alcun porto», ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini

Sono tutti negativi ai tamponi sul Coronavirus i 169 migranti ospiti della nave Moby Zazà che verranno ora trasferiti, con più autobus, in strutture d’accoglienza di Crotone. Sulla nave quarantena dovrebbero invece salire nelle prossime ore, per l’isolamento fiduciario, gli altri 180 migranti arrivati a bordo della Ocean Viking a Porto Empedocle ieri dopo 10 giorni in mare.

«Io non avrei concesso alcun porto», ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini sulla vicenda Ocean Viking. «Se ci fossi stato io al governo mi avrebbero sicuramente mandato a processo – ha detto Salvini a Tgcom 24 – Purtroppo oggi l’Italia, con questo governo, torna ad essere il campo profughi d’Europa. Ha calato le braghe, è tornato ad essere un governo complice dei criminali, dei trafficanti di esseri umani».

Leggi anche: