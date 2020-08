Beirut scende (di nuovo) in piazza dopo le esplosioni al porto: ucciso un poliziotto, almeno 100 feriti. Il ministero dell’economia dato alle fiamme – Il video

Beirut continua a infiammarsi: dopo le proteste divampate già da un paio di giorni, oggi – 8 agosto – i cittadini sono scesi nuovamente in strada contro il governo, per commemorare le vittime delle esplosioni che hanno colpito la zona del porto della capitale libanese lo scorso 4 agosto, causando la morte di più di 150 persone, il ferimento di altre 5mila e lo sfollamento di centinaia di migliaia di abitanti.

Durante gli scontri, un poliziotto libanese è rimasto ucciso. A dare la notizia un portavoce della polizia secondo quanto riferisce al Jazeera online aggiungendo che nelle proteste sono rimaste ferite oltre 100 persone, decine delle quali sono state ricoverate in ospedale.

Uno degli slogan diffuso sui social network e in piazza è «Montate i patiboli», con sullo sfondo l’immagine delle gru del porto trasformate in patiboli. «Impicchiamoli tutti!», recita un altro slogan. Nel frattempo, i ministeri dell’Economia e dell’Ambiente sono stati assaltati e dati alle fiamme.

I manifestanti hanno preso d’assalto anche la sede dell’Associazione delle banche nel centro di Beirut, appiccando il fuoco all’interno dell’edificio, per poi essere ricacciati via dall’esercito. Lo ha riferito un fotografo dell’Afp sul posto, secondo cui gli assalitori gridavano: «Abbasso il regno delle banche!».

I feriti e l’intervento dell’esercito

Sono almeno 100 i manifestanti rimasti feriti oggi nel centro di Beirut quando reparti dell’esercito sono intervenuti per disperdere un corteo che da Piazza dei Martiri cercava di dirigersi verso la sede del Parlamento. La notizia è stata riportata da un giornalista dell’Ansa che era sul posto. L’uomo ha poi raccontato di aver visto i militari entrare in azione sparando gas lacrimogeni e pallottole di gomma per disperdere la folla. Una parte dei manifestanti si è riparata dietro un muretto di pietra accanto alla Moschea al Amin, nella Piazza dei Martiri, gridando: «Rivolta! Rivolta!».

Alcuni manifestanti anti governativi hanno appeso a un finto patibolo in piazza dei Martiri un manichino dalle sembianze di Hasan Nasrallah, leader degli Hezbollah – l’associazione paramilitare nata negli anni ’80 – libanesi e considerato un discendente del profeta Maometto. In passato, offese e ingiurie contro Nasrallah hanno sempre suscitato la rabbiosa reazione dei seguaci del Partito di Dio filo-iraniano, milizia armata e che ha rappresentanti nelle istituzioni libanesi.

«L’idea di una cerimonia funebre di massa non si può realizzare a causa di problemi logistici ma ci sarà una grande marcia di protesta contro la classe dirigente», hanno dichiarato gli organizzatori. «La marcia sarà come un gigantesco funerale e chiediamo a tutti i partecipanti di vestire di nero», ha detto Lina Boubis, una promotrice, ad Adnkronos.

Lo sciame della protesta ha portato molti dei cittadini all’assalto della sede del ministero degli Esteri. Arrivati sul posto, hanno rimosso la foto del presidente della Repubblica Michel Aoun e l’hanno distrutta gettandola a terra. Le immagini in diretta di questo assalto provengono dalla tv libanese al Jadid che trasmette in diretta. «Vai via! Vai via!», gridano gli assalitori riferendosi al capo dello Stato.

Interrotti i collegamenti Internet

I media libanesi riferiscono che la rete Internet è stata interrotta poco fa nella zona del centro di Beirut. Non si conoscono le cause dell’interruzione. Già nelle scorse settimane si erano verificate interruzioni delle comunicazioni telefoniche nella zona dovute a malfunzionamenti tecnici. Ma i media ipotizzano che l’interruzione odierna sia stata decisa dalle autorità per limitare la capacità dei manifestanti di comunicare on line tra loro e diffondere immagini delle violenze in corso.

Nel frattempo, in Ue

Il Consiglio europeo ha reso noto in un comunicato che «Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha chiesto un’inchiesta indipendente per individuare le cause della catastrofe e ha offerto l’expertise europea».

