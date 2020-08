Furbetti del bonus, spunta il primo nome in Piemonte: è un consigliere regionale della Lega. Ma in tutta Italia emergono altri casi

Spuntano i primi nomi dei beneficiari – ribattezzati “furbetti” – del bonus Inps da 600 euro. Il primo della lista, in Piemonte, è Matteo Gagliasso, 27 anni, ingegnere, libero professionista. È stato eletto per la prima volta nel Consiglio regionale lo scorso anno, nelle file della Lega. «Venerdì ho fatto il bonifico e restituito all’Inps milleduecento euro, le due rate del bonus che avevo ricevuto», ha raccontato a Lo Spiffero.

La restituzione sarebbe avvenuta proprio un paio di giorni prima dello scoppio del “caso”. Il 27enne ha spiegato che la richiesta è partita dal suo commercialista. «Io poi non ho seguito la vicenda, impegnato nell’attività di consigliere. Ma ci tengo a sottolineare che anche dopo la mia elezione ho sempre continuato a tenere la partita iva aperta e nel periodo dell’emergenza ho accusato un calo di fatturato», ha detto.

Una pratica andata a buon fine, perché Gagliasso ha effettivamente ricevuto due rate del bonus. «La pratica è andata avanti, ma prima di partire per le vacanze circa dieci giorni fa ho fatto l’estratto conto e ho visto che mi erano stati accreditate due rate del bonus. A quel punto, di mia spontanea volontà, venerdì pomeriggio ho fatto il bonifico all’Inps. Quando è uscita la notizia io ero tranquillo perché sapevo di aver già restituito tutto. Ho verificato stamattina e i soldi sono già stati accreditati all’Inps».

La vicenda nasce dallo scoop de La Repubblica, le cui indiscrezioni parlavano di tre leghisti, un grillino e un deputato di Italia viva all’interno della Camera dei deputati che avrebbero percepito la somma stanziata dal governo per aiutare gli autonomi nella crisi provocata dalla pandemia da Coronavirus. Il giornale ha successivamente spiegato che non erano coinvolti solo uomini e donne del Parlamento, ma anche consiglieri regionali, assessori, sindaci. L’ultimo aggiornamento di oggi, 10 agosto, riguarda una notizia diffusa da Ansa: non sarebbero cinque, ma “solo” tre, i deputati che avrebbero ottenuto effettivamente la cifra.

Il segretario Pd di Como

«Non aspetto che qualcuno trafughi notizie, né che l’Inps renda noti i nomi, ma preferisco dire subito che, pur essendo sindaco di un piccolo Comune, ho chiesto il bonus da 600 euro come libero professionista». Federico Broggi, segretario provinciale del Pd di Como nonché sindaco di Solbiate con Cagno – comune di circa 4.000 abitanti – non aspetta sia qualcun altro a fare il suo nome, e gioca d’anticipo. Ammette che anche lui ha percepito il bonus.

Dice, però, che non lo ha fatto «per rubare qualcosa, ma per un semplice e chiaro motivo: dopo l’ultima fattura del 26 febbraio, a marzo, aprile e maggio ho fatturato zero con la mia partita Iva». Broggi spiega di avere chiesto i 600 euro «perché il mio lavoro non è quello del sindaco, ma quello di fare selezione del personale; perché anche oggi sto dedicando più tempo al Comune che al mio vero lavoro; perché nonostante il non fatturato di 3 mesi, tra luglio e ottobre ho giustamente versato e verserò quasi 3.000 euro di contributi e tasse; nonostante tutto ciò, ho continuato a saldare gli impegni presi negli anni precedenti».

Il caso Lamezia Terme

Anche Rosario Piccioni, consigliere comunale di una lista civica a Lamezia Terme, in Calabria, viene allo scoperto. Con un post pubblicato su Facebook, si autodenuncia, ammettendo di aver beneficiato del bonus. «Voglio essere trasparente fino all’inverosimile: ho chiesto e ottenuto, così come 142.000 avvocati in Italia, il bonus professionisti legato al Covid-19 semplicemente perché ne avevo diritto e ne avevo bisogno. 600 euro per il mese di marzo e 600 euro per il mese di aprile. E non me ne vergogno: perché di professione faccio l’avvocato e non il politico!!!».

E ancora: «Lo sanno tutti che anche la giustizia, così come tanti settori, nei mesi di marzo e aprile è stata completamente paralizzata e noi avvocati non abbiamo lavorato: non abbiamo svolto cause e non abbiamo potuto ricevere clienti». Piccioni è stato sconfitto alle comunali dello scorso anno, dopo essersi candidato alle amministrative col sostegno di due liste civiche vicine alla sinistra.

La consigliera di Milano

C’è poi Anita Pirovano, consigliera comunale a Milano per Milano Progressista, nella lista dei “furbetti” dell’Inps. Anche lei in queste ore ha scelto la via dell’autodenuncia e, come si fa ormai in quest’epoca, ha scritto un comunicato pubblico su Facebook. «Mi autodenuncio», dice. «Non vivo di politica perché non voglio e non potrei. Non potrei perché ho un mutuo, faccio la spesa, mantengo mia figlia e – addirittura – ogni tanto mi piace uscire e durante le ferie andare in vacanza. Infine e soprattutto pur non cedendo alle sirene antipolitiche ho capito sulla mia pelle che avere un lavoro (nel mio caso più d’uno in regime di lavoro autonomo) mi consente di essere “più libera” nell’impegno politico presente e ancora più nelle scelte sul futuro, per definizione incerto».

Raggiunta per un’intervista da Radio Capital, si è giustificata dicendo: «Non ho sbagliato, lavoro da psicologa ed è la mia attività principale, e avendo avuto come tutti una situazione di difficoltà in questi mesi ho chiesto di accedere a una misura che esisteva», dice. «Se fossi stata ricca non l’avrei chiesto. Siccome come la maggior parte degli italiani vivevo una situazione di difficoltà in quei mesi, ho pensato che come tutti i lavoratori potevo chiedere di accedere alla pari degli altri a una misura di ammortizzatore sociale», ha concluso.

