Il momento in cui Trump arriva alla Casa Bianca e si toglie la mascherina – Il video

È subito polemica sul rientro di Donald Trump alla Casa Bianca. Il presidente, appena dimesso dall’ospedale militare Walter Reed, è sceso dall’elicottero ed è salito sul portico della residenza ufficiale. Quindi, di fronte ai flash dei fotografi e alle telecamere dei giornalisti, si è levato la mascherina. Poi ha fatto il gesto del pollice in su con entrambe le mani e ha invitato a «non avere paura del virus».

Un messaggio rassicurante per i suoi sostenitori, ma che ha provocato immediatamente una pioggia di critiche. Occorre infatti ricordare che Trump è ancora positivo, quindi potenzialmente contagioso: mostrarsi in pubblico senza mascherina potrebbe incoraggiare altri nelle sue stesse condizioni a non prendere le dovute precauzioni. Joe Biden ha replicato così: «Lo dica alle famiglie degli oltre 205 mila americani morti per il Covid. Spero che nessuno pensi davvero che il virus non sia un problema».

Video: @Breaking911 / Twitter

