Biden si affida subito alla scienza contro il Coronavirus. E ricorda: «Le mascherine non hanno colore politico» – Il video

Il presidente-eletto Joe Biden si affida subito alla scienza contro l’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti: «Il processo di approvazione del vaccino dev’essere guidato dagli scienziati, in modo che l’opinione pubblica abbia fiducia che sia sicuro ed efficace», ha detto durante il primo briefing con la task force da lui appositamente creata per combattere l’epidemia. Ma il democratico ha lanciato anche un avvertimento: «Gli Usa hanno di fronte ancora un inverno buio e il vaccino probabilmente non sarà largamente disponibile per mesi». Dunque, nel frattempo, è bene che tutti indossino i dispositivi di protezione individuale: «Non importa per chi avete votato», ha spiegato in conferenza stampa, «indossando la mascherina possiamo salvare decine di migliaia di vite. Vite non di democratici o di repubblicani, vite di cittadini americani».

Video: Twitter / @atrupar

