«Due vaccini pronti a dicembre», l’annuncio dagli Usa della virologa Cassetti del team di Fauci: con Pfizer arriva anche Moderna

Mentre nel Paese si discute sul possibile piano che dovrà garantire la vaccinazione anti Covid in primis alla popolazione più a rischio, Cristina Cassetti, la virologa italiana membro dell’importante team di ricerca dello scienziato americano Anthony Fauci, annuncia sullo stesso fronte una possibilità importante. Entro dicembre potranno essere pronte e autorizzate, almeno negli Usa, due formule contro SARS-Cov-2.

Uno scenario che con le dovute cautele Cassetti ha descritto dunque non solo come «auspicabile» ma anche come «probabile». La virologa italiana, vicedirettrice della divisione Microbiology and Infectious Disease dell’Istituto per le malattie Infettive guidato da Anthony Fauci, ha commentato la percentuale di validità annunciata negli ultimi giorni dal colosso farmaceutico americano: «I dati forniti dalla Pfizer sul 90% di efficacia generale del loro vaccino sono eccellenti, ha detto all’Ansa, sottolineando come sia necessario ora analizzare i dettagli in maniera definitiva. «Siamo anche in attesa a giorni dei dati del trial di fase 3 della Moderna» ha continuato Cassetti, «si spera in risultati equivalenti».

