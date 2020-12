Torna la folla nelle città: code fuori dai bar a Milano, ingorghi e tutto esaurito nei ristoranti a Torino

Con il passaggio da zona arancione a zona gialla da oggi, 13 dicembre, in Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata, è possibile tornare a pranzare o fare un aperitivo ai tavolini di caffè, bar e ristoranti. Complici il sole e il clima pre-festivo, il centro di Milano è tornato a popolarsi, con lunghe code sia per accedere ai negozi, sia per un aperitivo in Galleria Vittorio Emanuele II, a due passi dal Duomo, dove si sono create file all’entrata dei locali. Alto anche il numero di prenotazioni nei ristoranti del centro, anche se non tutti hanno deciso di rialzare le serrande.

ANSA/MATTEO CORNER | Bar sui Navigli a Milano, 13 December 2020.

Persone passeggiano nel centro di Milano, 12 dicembre 2020 | ANSA/MATTEO CORNER

A Como in tanti sono tornati a girare per il centro dove i negozi sono rimasti aperti. In città non tutti i bar e o ristoranti hanno riaperto. Alcune saracinesche anche di noti ritrovi in piazza Cavour sono rimaste abbassate e i gestori di alcuni bar hanno spiegato che ancora non sanno come comportarsi con le nuove regole della zona gialla e hanno invitato i clienti a continuare con l’asporto.

Tutto esaurito nei ristoranti di Torino

In Piemonte, le strade del centro di Torino sono tornate a riempirsi di persone. Tra i portici di via Roma, quelli di via Po e le strade di via Garibaldi si sono creati ingorghi di auto ma soprattuto di persone, che si sono riversate in centro per lo shopping natalizio, creando lunghe file d’attesa all’esterno degli esercizi commerciali. Riaperti anche i bar e i ristoranti e ai piedi della Mole si è registrato il tutto esaurito sul fronte delle prenotazioni.

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Le vie di Torino, 13 dicembre 2020.

Persone al bar in Piazza Vittorio Veneto a Torino, 13 dicembre 2020 | ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

La polemica sugli assembramenti a Napoli

Immagini che vanno ad affiancarsi a quelle dalla Campania (che è però ancora in zona arancione, ndr), e in particolare nel centro di Napoli, dove ieri si sono visti fiumi di persone nelle vie dello shopping. A rispondere alle accuse sugli assembramenti è stato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: «Spero che non inizi la litania della meraviglia di vedere le strade con le persone, perché mi sembrerebbe di vivere il festival della stupidità».

Persone in centro a Napoli, 12 dicembre 2020

«Se nel Dpcm c’è scritto che in zona arancione le persone possono uscire, allora queste escono – ha proseguito il primo cittadino di Napoli -. E se qualcuno si meraviglia è una persona che non ha una quantità di cervello particolarmente ossigenato». De Magistris ha assicurato: «Non ci sono assembramenti e anche se si dovessero sviluppare interverrebbero le forze dell’ordine. Le persone camminano come avviene a Bologna, Firenze, Venezia, Palermo, Bari, Verona e Berlino. Come avviene in tutti i posti del mondo».

Lo sfogo di un ristoratore di Foggia

A Foggia, infine, si registra lo sfogo di un giovane ristoratore in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook dopo le immagini di ieri (divenute virali sul web) dell’isola pedonale della città molto affollata nelle ore serali: «Perché la mia attività deve rimanere chiusa, perché non posso ospitare i miei clienti e in centro, intanto, la gente può assembrarsi?», si legge. Foggia è tra i 20 comuni pugliesi tornati ad essere zona arancione dopo l’ordinanza del presidente della Regione Michele Emiliano di lunedì 7 dicembre.

