Il governo valuta nuovi divieti alla circolazione: convocata per stasera una riunione d’urgenza

Il governo ha convocato una riunione d’urgenza alle 19 di oggi, 13 dicembre, con i capi delegazione per valutare «l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi». La notizia arriva dopo un vertice tra i ministri del Partito democratico, i capigruppo di Camera e Senato, il segretario dem Nicola Zingaretti e il suo vice Andrea Orlando. Sul tavolo ci sarebbe non solo una valutazione sulle possibili deroghe agli spostamenti a Natale, ma anche l’introduzione di nuove misure restrittive sulla circolazione delle persone.

Nel pomeriggio di oggi, sulla scia delle immagini degli assembramenti arrivate da diverse città d’Italia, da Milano a Torino, da Bologna a Roma, il Pd ha chiarito: «Le misure del governo stanno funzionando. Malgrado questo, il numero di vittime è drammatico cosi come il numero complessivo dei positivi. Ora bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati. Per questo, alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del Cts, occorre valutare l’adozione di nuove misure».

