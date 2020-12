Ecco i numeri dei piccoli Comuni in Italia: la deroga al divieto di spostamento riguarderebbe oltre 10 milioni di persone

Le ipotesi di deroghe sul divieto di spostamento a Natale interessano potenzialmente fino a oltre 10 milioni di italiani. Tanti sono i cittadini dei cosiddetti piccoli Comuni, ovvero quelli con meno di 5 mila abitanti per cui il governo sta pensando di alleggerire il divieto di mobilità a Natale. Questi Comuni, emerge da un’analisi pubblicata oggi 13 dicembre da Coldiretti e Fondazione Divulga, rappresentano circa il 69% del totale in Italia e coprono più della metà (54%) dell’intera superficie nazionale. Numeri che spiegano la prudenza del governo nel concedere deroghe alle misure anti-Covid appena approvate.

I prossimi passi in Parlamento

Mercoledì è calendarizzata al Senato una mozione del centrodestra che punta a cancellare i divieti imposti dal decreto legge del 2 dicembre che fa da cornice al Dpcm di Natale. E il governo non vuole arrivare a quella data senza una sua proposta, per evitare l’incidente parlamentare. L’ultima opzione messa sul tavolo è quella di presentare proprio al Senato una mozione di maggioranza che impegni il governo a cambiare il decreto, inserendo la possibilità di spostarsi tra i Comuni sotto i 5 mila abitanti e con un limite di 20 chilometri.

Il pressing di Toti

Sulla questione, oggi, si registra il pressing del governatore della Liguria, Giovanni Toti, che in un’intervista al Corriere della Sera ha detto: «Chi oggi ha paura di prendersi la responsabilità di consentire gli spostamenti fra piccoli Comuni non soltanto commette un’ingiustizia ai limiti della costituzionalità, ma domani dovrà rispondere di pesantissimi danni all’economia». L’Iss, ha aggiunto Toti, «è giusto che sottolinei rischi e problematicità. Ma in parallelo servirebbe anche un Istituto superiore di economia che ci dicesse la verità: perché il corto circuito economico del Paese non si percepisce ancora oggi, in costanza di cassa integrazione e blocco dei licenziamenti».

