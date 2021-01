Coronavirus, il vaccino Pfizer protegge dalla variante inglese e sudafricana: lo studio. Oms: primi vaccini per i Paesi più poveri entro metà febbrario

Uno studio preliminare ha confermato l’efficacia del vaccino Pfizer-BioNTech contro le ultime due varianti al Coronavirus. Il piano di vaccinazioni sta per partire anche in Africa e Asia meridionale, come annunciato dall’Oms

EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN | Dosi del vaccino Pfizer-BioNTech vengono estratte dai super-freezer in Olanda

Uno studio preliminare, in attesa di validazione, pubblicato giovedì 7 gennaio sul sito scientifico BioRxiv ha indicato che il vaccino contro il Coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNTech è in grado di proteggere dalle due varianti scoperte nel Regno Unito e in Sudafrica. Come ricorda il Guardian, le due varianti del virus condividono la mutazione chiamata N501Y, cioè una lieve alterazione della proteina spike che riveste il virus sospettata di contribuire a una maggiore contagiosità.

Di base buona parte dei vaccini finora prodotti nel mondo addestra l’organismo a riconoscere e combattere quel picco di proteine. Lo studio a cui hanno collaborato gli esperti di Pfizer con i ricercatori della University of Texas Medical Branch di Galveston avrebbe confermato l’efficacia del proprio vaccino. Lo studio si è basato su esperimenti in laboratorio su campioni di sangue di 20 persone vaccinate. I test hanno fatto emergere come gli anticorpi dei soggetti cavia sono riusciti a respingere il virus.

Ansa | La sede dell’Oms a Ginevra, in Svizzera

Entro poche settimane partono le vaccinazioni nei Paesi più poveri

Il piano di vaccinazioni per i Paesi più poveri in Africa e Asia meridionale partirà tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, secondo le stime della professoressa Katherine O’Brien dell’Oms: «In caso contrario – ha spiegato ieri 7 gennaio in conferenza stampa – sicuramente entro metà febbraio». Come riporta il Guardian, la distribuzione dei vaccini contro il Coronavirus per 92 Paesi che non sono in grado di svolgere il piano in autonomia si svolge sotto il coordinamento di Covax, l’alleanza internazionale che disporrà di circa due miliardi di dosi. Il progetto, ha spiegato O’Brien, punta a garantire entro la fine dell’anno vaccini per almeno il 20% della popolazione di ogni Paese che ha aderito

