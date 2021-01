Coronavirus, Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa. Iss: «Aumenta il rischio di un’epidemia fuori controllo»

Negli ultimi sette giorni, l’indice di trasmissibilità calcolato sui casi sintomatici è risultato pari a 1,09 (con una forbice tra 1,04 e 1,13). Lo rende noto l’Iss nel suo monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia facendo notare come l’indice Rt è in aumento da cinque settimane. Per questo, e seguendo altri valori, due Regioni e una provincia autonoma passano in zona rossa. Si tratta di Lombardia, Sicilia e della provincia di Bolzano.

Sono invece nove le regioni che diventano arancioni:

Abruzzo

Friuli Venezia Giulia

Lazio, Liguria

Marche

Piemonte

Puglia

Umbria

Valle D’Aosta

Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Le Regioni e le provincie più virtuose e quindi ancora gialle sono:

Campania

Sardegna

Basilicata

Toscana

Molise

Provincia autonoma di Treno

La decisione, come ogni settimana, è stata presa dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati analizzati dall’Iss. Come previsto anche nell’ultimo Dpcm: se una regione registra un indice Rt pari a 1 passa automaticamente in zona arancione. Se l’indice invece è uguale o superiore a 1,2 si passa automaticamente in zona rossa.

«Questa settimana – spiega l’Iss – si conferma il peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese già osservato la settimana precedente con un aumento del rischio di un’epidemia non controllata». L’altro parametro che preoccupa le autorità sanitarie e il governo è quello relativo all’incidenza dei casi. È in questo caso il Veneto a registrare l’incidenza di contagi più elevata con 365,21 positivi ogni 100 mila abitanti. Seguito dalla Provincia autonoma di Bolzano (320,82), l’Emilia Romagna (284,64), e il Friuli Venezia Giulia (270,77). Tutto il territorio – aggiunge l’Iss – è ancora lontano da livelli che permetterebbero il completo ripristino dell’identificazione dei casi e il tracciamento dei loro contatti. «Il Sistema sanitario nazionale ha mostrato i primi segni di criticità – si legge – quando il valore a livello nazionale ha superato i 50 casi per 100 mila abitanti in sette giorni e una criticità di tenuta dei servizi con incidenze elevate».

