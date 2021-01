Vaccini, Pfizer annuncia: «Ritarderemo nelle consegne». Rabbia degli Stati membri ma von der Leyen smentisce

«Le consegne del vaccino anti Covid Pfizer diminuiranno fino ad arrivare a un mese di ritardo». La notizia arriva da Berlino e a distanza di poche settimane dall’inizio della campagna vaccinale, rischia di mettere in forte crisi il piano vaccinale europeo. «La Commissione europea e così tutti gli Stati membri», si legge in una nota del ministero della Sanità tedesco, «sono stati informati che Pfizer non sarà in grado di soddisfare pienamente i quantitativi di consegna promessi per le prossime 3 o 4 settimane». Alla base dei ritardi comunicati ci sarebbero i lavori di ristrutturazione in corso presso l’impianto de Puurs in Belgio, che quindi rallenterebbero la produzione e consegna della formula anti Covid approvata.

Le smentite

Ma a rassicurare sulla situazione della campagna vaccinale arrivata da Berlino e quindi sui rischi di rallentamento della campagna vaccinale è invece la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: «Non appena ho saputo della produzione di Pfizer ho chiamato l’amministratore delegato», ha detto, «che mi ha assicurato che tutte le dosi previste per l’Ue saranno consegnate nel primo trimestre». Sul fronte italiano, anche il professor Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità si è espresso confermando quanto detto dalla presidente di Commissione: «Non mi risulta per ora ufficialmente un ritardo di Pfizer e non mi sembra che ci siano problemi di approvvigionamento».

La reazione degli Stati membri: «Si rischia credibilità»

Subito dopo l’annuncio di Berlino non hanno tardato ad arrivare le prime reazioni da parte degli Stati membri. I ministri della Salute di Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Svezia hanno scritto una lettera indirizzata alla Commissione europea per esprimere «grande preoccupazione» sulla notizia appresa, sottolineando come quelli di Pfizer siano «ritardi inaccettabili, che mettono a rischio la stessa credibilità del processo di vaccinazione».

I medici italiani: «Le dosi stanno finendo»

Intanto in Italia arriva l’allarme dei medici di diverse Regioni riguardo alle dosi in via di esaurimento in molti ospedali. «Stiamo attualmente utilizzando la riserva del 30%», hanno fatto sapere, spiegando quindi come anche le dosi programmate per il richiamo stiano finendo. «Se sarà necessario», hanno continuato gli operatori sanitari, «sceglieremo per il richiamo anche le dosi di Moderna, compatibili con Pfizer».

