Russia, Navalny davanti ai giudici: rischia fino a tre anni e mezzo di carcere. Proteste e fermi fuori dal tribunale

L’oppositore di Putin è accusato di aver violato i termini della libertà vigilata mentre si trovava in Germania per le cure dopo l’avvelenamento

Dopo un altro weekend di proteste anti-governative in cui sono state arrestate circa 5 mila persone in tutta la Russia, oggi 2 febbraio è in programma il processo ad Alexei Navalny. Il principale oppositore di Vladimir Putin rischia fino a tre anni e mezzo per avere violato i termini della sospensione della pena che gli è stata inflitta per un caso del 2014, e che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva stabilito essere politicamente motivato. Navalny, da parte sua, respinge ogni accusa.

Le proteste nel giorno del processo

Nel weekend di proteste per la liberazione dell’oppositore di Putin è stata arrestata anche la moglie di Navalny, Yulia. Secondo il sito di informazione Meduza, prima del processo Navalny si è rivolto alla moglie dicendo: «Yulia, ti hanno persino mostrato in televisione nella mia cella. Dicono che violi l’ordine pubblico. Sono orgoglioso di te». Nel frattempo sono scattati i primi fermi nei pressi della stazione della metropolitana di Preobrazhenskaya Ploshad, la più vicina al tribunale dove si svolge il processo, e dove è presente Navalny. Le persone fermate sono almeno 120.

Come nasce il processo

Il processo a Navalny nasce dal fatto che, durante la sua convalescenza di cinque mesi in Germania dopo l’avvelenamento, l’oppositore non avrebbe incontrato l’ufficiale incaricato di sorvegliarlo durante il periodo di libertà vigilata per un processo che risale al 2014. Navalny e suo fratello Oleg erano stati condannati sette anni fa per appropriazione indebita di circa 500 mila dollari (dal 2008-2012) nell’ambito di un subappalto con un’azienda di logistica per il trasporto di merci. Entrambi erano stati condannati a 3 anni e mezzo di carcere.

Mentre Oleg ha scontato la pena, la condanna ad Alexei era stata sospesa e il dissidente ha dovuto scontare un anno di arresti domiciliari. Nel 2018 la Corte europea per i diritti dell’uomo aveva stabilito all’unanimità che il processo nei confronti dei due fratelli aveva una matrice politica. Navalny contesta di aver violato i termini della sospensione della pena perché stava ricevendo le cure in seguito all’avvelenamento di cui è stato vittima. Il dissidente è stato arrestato all’aeroporto della capitale al suo rientro in Russia il 17 gennaio.

