Un miliardo per il Reddito di cittadinanza, nuovi congedi parentali e indennizzi per gli autonomi: le novità del Dl Sostegno

Giornate di discussioni sul Decreto Sostegno nel governo, il decreto legge da 32 miliardi che andrà a sostituire il dl Ristori del Conte II. La bozza condivisa del documento – mirato a sostenere l’economia colpita dall’emergenza Coronavirus – dovrebbe arrivare verso la metà di marzo, e intanto iniziano a trapelare le prime informazioni. Secondo alcune fonti del Ministero dello Sviluppo, che hanno parlato all’agenzia Ansa, gli interventi agiranno sui danni subiti nel corso di un’intera annualità e «non sulle perdite delle singole mensilità, come alcune fuorvianti interpretazioni hanno lasciato trapelare».

Reddito di cittadinanza e di emergenza

Tra le informazioni più importanti ci sono quelle sui sostegni al reddito: da quanto si apprende verrà stanziato 1 miliardo di euro per il Reddito di cittadinanza e verrà prorogato il Reddito di emergenza. La decisione sarebbe stata presa dopo un incontro tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando e quello dell’Economia, Daniele Franco.

Sostegni alle donne lavoratrici e alle famiglie

Parallelamente, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha ribadito che c’è bisogno di intervenire sul welfare per sostenere il lavoro femminile: «Nel decreto Sostegno – ha detto in onda al Gr1 – ho voluto reintrodurre i congedi parentali, il sostegno economico alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, il diritto allo smart working che permettano alle famiglie di poter rimanere a casa con i figli che sono in didattica a distanza».

Autonomi

Il presidente della commissione Bilancio alla Camera, Fabio Melilli, ha dichiarato che è stata discussa la necessità di un ulteriore aiuto per gli autonomi e per le Partite iva, «ancor più significativo del miliardo previsto in legge di Bilancio». C’è bisogno di un maggior numero di risorse, ha detto Melilli,« a partire dalla cassa integrazione, fino ai ristori per gli affitti commerciali», passando per gli interventi volti a colmare «le perdite reali di fatturato delle imprese».

