Verso il monitoraggio dell’Iss: Toscana e Liguria rischiano il lockdown, per il Molise ipotesi zona arancione

In bilico anche Valle d’Aosta e Calabria. Ma molti governatori guardano già al report del prossimo 26 marzo, quando potrebbe aprirsi uno spiraglio per Lombardia, Lazio e Veneto di andare in arancione

Come ogni venerdì, l’Italia attende il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sulla base del quale verranno decise le fasce di rischio delle varie regioni. Da lunedì scorso nove regioni sono finite in rosso e dovranno comunque restarci almeno per un’altra settimana: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. In rosso sono rimaste anche Campania e Molise.

La fine della terza ondata è ancora lontana e nel report che verrà esaminato oggi dalla cabina di regia le regioni in bilico fra rosso e arancione da lunedì 22 marzo di fatto sono cinque: Toscana, Valle d’Aosta, Liguria, Calabria e Molise. Nelle prime quattro potrebbe esserci un inasprimento delle restrizioni, mentre il Molise (rosso dal 1° marzo) spera in un allentamento. Anche in Campania c’è qualche segnale di miglioramento per quanto riguarda l’indice Rt, sceso da 1.5 attorno a 1. Ma l’incidenza dei positivi ogni 100 mila abitanti è a quota 274, ben oltre la soglia critica di 250.

Nessuna regione può tuttavia diventare gialla, perché il governo Draghi ha sospeso per decreto questa fascia fino al 6 aprile. Nelle regioni gialle si applicano le restrizioni della zona arancione (divieto di spostamento dal comune di residenza, bar e ristoranti chiusi tranne che per l’asporto). E le restrizioni della zona rossa (negozi, bar, ristoranti e scuole chiuse) scattano automaticamente sia con un indice Rt superiore a 1.25, sia con un’incidenza settimanale di casi positivi superiore a 250 ogni 100 mila abitanti. Quest’ultima disposizione ha determinato il lockdown nelle Marche e nella provincia autonoma di Trento e oggi potrebbe toccare alla Toscana, che al momento è a quota 246. Mentre Liguria, Calabria e Valle d’Aosta hanno un indice Rt che sfiora la soglia limite.

Dovrebbe infine restare invariata la situazione in Sardegna, unica regione in zona bianca, che ha vietato l’ingresso ai non residenti. Di sicuro c’è che molti governatori confidano piuttosto nel report che sarà pubblicato il prossimo 26 marzo. Per quella data, infatti, potrebbe aprirsi uno spiraglio per qualche regione – comprese Lombardia, Lazio e Veneto – di andare in arancione ed essere quindi sottoposte a minori restrizioni nella prima metà della settimana di Pasqua, fino al 2 aprile.

