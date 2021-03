Caos vaccini in Lombardia, Fontana cambia i vertici di Aria. Salvini: «Gestione a Poste entro la settimana»

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana si starebbe muovendo in queste ore per la sostituzione dei principali vertici aziendali di Aria Spa, l’Agenzia regionale per l’innovazione e gli acquisti. La società che continua a sperimentare grossi problemi nella gestione delle vaccinazioni degli over 80, starebbe dunque subendo un azzeramento delle cariche principali del gruppo. Soprattutto dopo l’ultimo weekend di totale caos sulle prenotazioni a Cremona.

Salvini: «Piattaforma di Poste entro la settimana»

L’obiettivo è correre e per farlo ci sarà bisogno di Poste. A dirlo è Matteo Salvini, intervenendo sul caos vaccinazioni in Lombardia. «Entro settimana in Lombardia dovrà arrivare la nuova piattaforma di prenotazione di Poste italiane per le vaccinazioni anti Covid» ha detto il leader della Lega riferendosi ai numerosi problemi avuti nelle ultime ore dal sistema informatico regionale, a Cremona ma non solo. «Non sono più ammesse incertezze» ha continuato Salvini, «e se qualcuno ha sbagliato, ha rallentato o non ha capito, paga, viene licenziato e cambia mestiere, come accade in qualsiasi impresa privata».

«Ho sentito Bertolaso, Fontana e la Moratti. Mi aspetto un bel segnale di cambiamento positivo» ha aggiunto Matteo Salvini, «già oggi senza i vaccini promessi e con i problemi informatici segnalati, la Lombardia è la Regione che ha vaccinato più di tutti in Italia». La piattaforma di Poste è già in utilizzo in 6 regioni d’Italia e a breve potrebbe inserirsi nei piani logistici dell’intero territorio nazionale.

