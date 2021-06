Il blog di Trump è un buco nell’acqua: chiuso dopo meno di un mese «From the Desk of Donald»

Secondo il consigliere Jason Miller, l’ex presidente sta per approdare su una nuova piattaforma social

Donald Trump ha chiuso il blog che aveva lanciato meno di un mese fa. Lo ha annunciato a Cnbc Jason Miller, consigliere dell’ex presidente. «Era solo d’aiuto ai più ampi sforzi su cui stiamo lavorando», ha spiegato. Il blog «From the Desk of Donald J. Trump» non era mai decollato, anche a causa dell’impossibilità degli utenti di interagire. «È forse l’indizio di un approdo su un altro social?», ha chiesto su Twitter la giornalista Amy Tarkanian a Miller. Che ha risposto: «Sì. Stay tuned».

L’apertura della sua piattaforma online, avvenuta a inizio maggio, era un tentativo dell’ex presidente di amplificare la sua voce, dopo essere stato bandito da Facebook (e quindi Instagram) e Twitter a seguito dei fatti di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio. All’epoca, infatti, Trump postò alcune dichiarazioni troppo in linea con le rivolte del Congresso, tanto che i democratici avviarono una procedura di impeachment, approvata dalla Camera, con l’accusa di istigazione all’insurrezione. L’ex presidente venne poi assolto dal Senato il 13 febbraio.

