Trump sempre più vicino all’impeachment. La Camera pronta al voto per la messa in stato di accusa del presidente

In un Congresso blindato, la Camera dei rappresentanti ha approvato con il sostegno dei democratici una misura procedurale che spiana la strada al voto per l’impeachment di Donald Trump. Come annunciato due giorni fa, il presidente uscente è stato accusato di incitamento all’insurrezione. Il capo uscente della Casa Bianca è così vicino a diventare il primo presidente della storia a subire due procedure di impeachment durante un solo mandato. La sponda repubblicana, invece, sta valutando se avviare il processo di impeachment contro Donald Trump già venerdì. Ma per ora però non è stata presa alcuna decisione.

Capitol Hill blindata

La sede del Congresso degli Stati Uniti presa d’assalto il 6 gennaio dai sostenitori di Donald Trump, oggi è blindata. L’intero edificio è presidiato dalla Guardia Nazionale e protetto da un’alta recinzione metallica. Anche all’interno ci sono le truppe e sui social network sono state postate diverse foto di militari in mimetica, sdraiati nei corridoi. Misure di sicurezza speciali anche per la residenza del vicepresidente Mike Pence, attorno alla quale nella notte i militari hanno eretto una barriera metallica. L’Fbi ha lanciato l’allarme per nuove proteste armate a Washington e in altri Stati americani anche in vista del giuramento di Joe Biden il 20 gennaio.

soldati-1 I militari della Guardia Nazionale nei corridoi di Capitol Hill soldati-2 I militari della Guardia Nazionale nei corridoi di Capitol Hill soldati-4 I militari della Guardia Nazionale nei corridoi di Capitol Hill soldati-5 I militari della Guardia Nazionale nei corridoi di Capitol Hill soldati-6 I militari della Guardia Nazionale nei corridoi di Capitol Hill soldati-8-1 I militari della Guardia Nazionale nei corridoi di Capitol Hill

Foto nella gallery: Twitter

Video: Facebook / WDRB



Leggi anche: