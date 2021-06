L’arrivo di Putin in limousine, il primo botta e risposta con Biden, le proteste pro Navalny: cronaca del summit Russia-Usa

Nello scenario neoclassico di Villa La Grange il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno aperto il loro primo colloquio con una stretta di mano. Un’eccezione alle regole anti Covid, ma anche un segno di buon auspicio per un summit atteso da mesi, alla luce dei rapporti tesi tra i due Paesi e di quello scambio ad alta tensione del marzo scorso, quando Biden definì il collega un assassino. «Ci sono molte questioni che si sono accumulate, spero che il nostro incontro oggi sia produttivo», ha detto Putin, arrivato a bordo di una limousine Aurus prodotta in Russia. «Sempre meglio incontrarsi faccia a faccia», ha commentato il presidente statunitense. I rapporti diplomatici tra Mosca e Washington e gli scenari dopo il rinnovo dell’alleanza tra Usa e Ue all’ultimo G7 in Cornovaglia, in ottica anti-Cina, sono tra le questioni al centro del vertice tra i due presidenti. Il faccia a faccia tra i due leader precede una riunione allargata, con cinque consiglieri per parte che dirigeranno i lavori insieme ai due presidenti.

Le proteste pro Navalny

Accompagnati dai rispettivi ministri degli Esteri, Putin e Biden sono arrivati in una Ginevra blindata per l’occasione. A ridosso dell’inizio dell’incontro trai i due, a Plaine de Plainpalais, nel centro della città, decine di oppositori si sono riuniti per manifestare in favore della liberazione dei prigionieri politici in Russia, in particolare di Alexei Navalny. Nel centro di Ginevra, sono apparsi manifesti con diverse scritte poste in linea che formavano frasi polemiche contro trattamento subito dall’oppositore: «Navalny è stato avvelenato col Novichock e ancora non ci sono indagini: com’è possibile presidente Putin?». Striscioni e murales con il volto dell’attivista, detenuto dallo scorso gennaio in un carcere di massima sicurezza nei pressi di Mosca, sono comparsi in diversi quartieri ginevrini. Le preoccupazioni sullo stato di salute di Navalny sono aumentate dopo le dichiarazioni di Putin proprio a ridosso del vertice del G7 in un’intervista al network americano Nbc. «Non è garantito che Navalny esca vivo dalla prigione», aveva detto il capo del Cremlino.

Leggi anche: