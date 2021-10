Assalto alla Cgil, Lamorgese in Aula: «Superate le previsioni. Respingo le accuse di strategia della tensione» – La diretta

«Prima di iniziare a riferire sui fatti di Roma, Milano e Trieste, rinnovo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze di polizia». Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che oggi, 19 ottobre, è chiamata a dare spiegazioni, in seduta alla Camera, su quanto accaduto negli scorsi giorni – nello specifico sull’assalto alla sede della Cgil nella Capitale – per quanto riguarda le proteste dei No Green pass, e su come il Viminale abbia gestito l’ordine pubblico.

«Dal febbrai 2020 a ottobre 2021, 5.769 manifestazioni contro provvedimenti governativi; più della metà nel 2021, molte delle quali tra luglio e oggi. Il principio per il quale l’ordine pubblico deve essere tenuto con equilibrio è principio cardine della democrazia, se non vogliamo che si crei una cortina di ostilità e diffidenza tra chi manifesta e chi gestisce la protesta. Credo sia palese che non siamo riusciti a contenere tutti i propositi criminali della manifestazione. Su quanto accaduto a Roma, ci sono state evidenti criticità», ha detto. «È risultato evidente il rischio che la protesta e il malcontento sociale innescati dagli effetti depressivi della pandemia potessero essere oggetto di strumentali intrusioni da parte di frange eversive di vario orientamento politico e ideologico interessate a rilanciare progettualità conflittuali e istanze destabilizzanti».

«In questo periodo la protesta ha investito minacciosamente ogni ambito facendo emergere nuovi soggetti da tutelare e nuovi obiettivi sensibili da proteggere», ha detto la ministra dell’Interno, sottolineando il «carattere sfidante della protesta, intenzionata a non fermarsi». Per Lamorgese «non si può in alcun modo abbassare la guardia» e bisogna «mantenere massima attenzione per garantire non sia turbata la tranquillità nazionale».

I fatti di Roma

Il 9 ottobre a Roma il numero di partecipanti alla manifestazione è «più che triplicato rispetto elle previsioni», ha spiegato Lamorgese. L’altro aspetto critico è che la partecipazione di esponenti di Forza nuova, con circa duecento unità, «conferma l’accesa attenzione di questa organizzazione ad acquisire spazi di visibilità che ne accrescono il bacino di proselitismo». «Nell’immediatezza dei fatti ho chiesto al capo della polizia una dettagliata ricostruzione delle evidenti delle criticità che, occorre riconoscerlo, hanno contrassegnato la gestione dell’ordine pubblico di quelle ore e ha sottolineato che “il deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione» e che non deve «più ripetersi». Netto il giudizio della ministra sull’ipotesi che degli agenti abbiano potuto infiltrarsi tra i militanti di Forza Nuova per creare disordine. «Respingo ogni strategia oscura ed escludo la presenza di agenti infiltrati: si tratta di un inquietante retroscena». «I fatti di Milano e Trieste» si inquadrano nello stesso contesto dei «fatti di Roma».

L’assalto alla Cgil

Quanto all’assalto alla Cgil, Lamorgese ha spiegato che sono stati «8 minuti angoscianti». «Alle 16.45 senza alcuna autorizzazione circa 3mila manifestanti hanno iniziato a muoversi in corteo da piazzale Flaminio» in maniera «impetuosa e disordinata e per un breve momento le forze di polizia hanno accusato una grave difficoltà di reazione». Per la ministra è stato «il momento più drammatico di quel sabato pomeriggio per la violenza, l’azione distruttiva e per lo sfregio alla democrazia che esso ha rappresentato. I maggiori responsabili di questo vile assalto sono stati tratti in arresto».

Giuliano Castellino

Sul ruolo dell’esponente di punta di Forza Nuova, Giuliano Castellino, e sui dubbi sollevati circa la sua presenza alla protesta, Lamorgese ha commentato: «Si è chiesto da più parti come sia accaduto che un soggetto come Castellino ben noto alle forze dell’ordine destinatario di un Daspo si sia potuto recare a una manifestazione pubblica. Va chiarito che il regime di sorveglianza speciale a cui è sottoposto, consente di poter partecipare a manifestazioni».

Le contestazioni in aula

La ministra incassa qualche applauso dai deputati di centrosinistra mentre quelli di Fratelli d’Italia la contestano duramente: «È colpa tua», le gridano dai banchi di destra. «Basta!»; «Vergogna». Per meglio gridare, i deputati di FdI si abbassano la mascherina sotto la bocca, costringendo il presidente della Camera Roberto Fico ad ammonirli: «Rimettetevi la mascherina». In particolare sono stati richiamati all’ordine i deputati Mollicone e Delmastro Delle Vedove, ma anche alcuni esponenti dem, che rispondevano a tono alle proteste di FdI. «Vi richiamo all’ordine, non è ancora iniziato il dibattito», ha insistito Fico.

Giorgia Meloni, che prima ancora dell’intervento aveva invitato a sfiduciare Lamorgese in quanto «unico ministro al mondo che usa il pugno duro con manifestanti e lavoratori pacifici e – allo stesso tempo – consente a violenti e delinquenti di organizzare maxi rave party o rovinare le proteste altrui», ha abbandonato l’aula non appena la ministra ha finito di parlare.

