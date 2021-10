Atleta dell’anno, Jacobs e Tamberi fuori dalla lista dei candidati. La Federazione italiana: «Decisione che stupisce»

Sorprende e lascia un retrogusto un po’ amaro la decisione dalla Federazione Internazionale di Atletica di escludere Marcell Jacobs dalla lista dei dieci candidati al premio di “Miglior atleta dell’anno”. Il campione olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020, nonché vincitore assieme a Tortu, Desalu e Patta della staffetta 4×100, non è stato selezionato dalla giuria internazionale di esperti per l’ambito riconoscimento dell’atletica mondiale. Escluso anche Gianmarco Tamberi, che a Tokyo 2020 ha vinto la medaglia d’oro ex aequo nel salto in alto con il qatariota Mutaz Essa Barshim. Una scelta, quella di World Athletics, che ha sollevato perplessità non solo tra gli appassionati dell’atletica italiani, che hanno guardato con sospetto i vertici della Federazione Internazionale di atletica, e in particolare il presidente britannico Sebastian Coe. E per placare le polemiche sull’esclusione di Jacobs e su un possibile “complotto” contro l’Italia, World Athletics ha specificato che «le nomination sono state selezionate da una giuria internazionale di esperti di atletica leggera, composta da rappresentanti di tutte e sei le aree continentali», specificando che «come sempre, i World Athletics Awards premieranno gli atleti cha hanno mantenuto un alto livello di prestazioni lungo tutto l’arco dell’anno, non solo durante i Giochi Olimpici».

Mei (Fidal): «Io sono sempre stato leale, spero lo siano tutti»

Una decisione che «stupisce» e «sorprende» anche la Federazione Italiana di Atletica Leggera, che però non ne fa «una tragedia». A confermarlo è il presidente della Fidal, Stefano Mei, che commentando l’esclusione degli atleti italiani dichiara: «Prendiamo atto della scelta di questa giuria, che abbraccia i sei continenti, ma si tratta di un giudizio per un premio importante». «Personalmente – prosegue Mei – mi preoccupo dei risultati in pista, non delle onorificenze: sono altre le cose importanti». E il presidente della Fidal cerca di non dare fiato alle accuse rivolte ai vertici dell’atletica mondiale e quelle contro il presidente Coe, commentando: «Io sono sempre stato un atleta leale, spero lo siano tutti. Detto questo, non penso a un complotto. Chiamerò Coe? Vedremo nei prossimi giorni: ci ragioneremo e di certo non metteremo su per questo un’unità di crisi».

