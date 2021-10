No Green pass, alto funzionario del ministero di Giustizia contro Draghi: «Affarista a capo di delinquenti» – Il video

«Tante persone prima o poi si accorgeranno del gioco che stanno facendo sulla loro pelle e manderanno a quel paese questo governo di delinquenti, come giustamente lo chiama il senatore Paragone, capeggiato dal vile affarista Mario Draghi come lo chiamava il presidente emerito Francesco Cossiga». A parlare in un video pubblicato su Facebook è l’alto funzionario del ministero Grazie e Giustizia Antonio Pappalardo, capocentro per la giustizia minorile di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e provincia di Massa Carrara. Convinto No Green pass, Pappalardo nel filmato registrato parla di «un’Italia dell’apartheid», muovendo accuse contro il governo Draghi e invitando i ministri Roberto Speranza e Luciana Lamorgese a dimettersi. «Bugiardi e criminali» gli aggettivi che riserva ai rappresentanti dell’esecutivo, anche in riferimento ai dati diffusi sull’epidemia di Covid, ritenuti da Pappalardo «falsi e ingannevoli».

