Quirinale, l’assemblea del M5s. Conte: «Candidatura Berlusconi irricevibile, noi saremo l’ago della bilancia»

«La candidatura di Silvio Berlusconi è per noi irricevibile. Ho instaurato un canale di confronto con le forze di centrodestra. Questo confronto con gli esponenti di centrodestra, e in particolare con Salvini, è utile. Dimostreremo coi fatti che l’unico sicuro ago della bilancia in questa partita saremo noi». A parlare è Giuseppe Conte all’assemblea del M5s. L’aria che tira nel Movimento non è affatto buona. In questi minuti è in corso su Zoom l’assemblea dei deputati e dei senatori per fare il punto sul Quirinale. Assemblea cominciata con 20 minuti di ritardo (era prevista alle 18) e a cui qualcuno dei parlamentari, come ci viene confermato, non ha partecipato. Come è noto, c’è chi spinge per il Mattarella-bis, chi mette veti su Draghi affinché resti a palazzo Chigi, chi invece vorrebbe «una donna al Colle». Questa è la prima riunione ufficiale del Movimento dopo chat roventi, interviste, riunioni separate e tanti retroscena. E se Conte e Di Maio non si mettono d’accordo, la spaccatura rischia di essere insanabile. Ufficialmente il no a Berlusconi è secco. Eppure, ci racconta una fonte del M5S, qualcuno potrebbe finire per votare, nella segretezza dell’urna, anche per il Cavaliere. I motivi? Un «voto di protesta» o anche la possibilità di conservare il seggio visto che, nel caso di non elezione di Berlusconi, Forza Italia potrebbe uscire dal governo e il rischio elezioni anticipate sarebbe davvero dietro l’angolo. A questo si aggiungano le chiamate degli ultimi giorni del leader di Forza Italia a diversi deputati e senatori, specialmente nell’area grillina. Dalle parti del centrodestra, invece, si ribadisce ancora una volta il sostegno assoluto a Berlusconi. L’ultimo a dirlo è stato il leader della Lega Matteo Salvini. Diverse, però, sono le perplessità sulla possibilità che il leader di Forza Italia possa davvero trovare i numeri necessari per salire al Colle. I dubbi vengono sia dalla Lega che da Fratelli d’Italia.

Cosa ha detto Conte in assemblea

«Nel Paese reale ci sono persone in fila per i tamponi a prezzi esorbitanti, gli ospedali sono pieni e intere categorie in difficoltà non hanno ricevuto ristori. Gli italiani pretendono che questo governo non perda neppure un giorno di lavoro», avrebbe detto Conte nel corso dell’assemblea. «Stiamo pagando un prezzo politico alto per il sostegno a questo governo ma dobbiamo pretendere. Bisogna garantire la continuità dell’azione di governo per non ritardare i bisogni di vita dei cittadini. Per questo bisogna evitare lo stallo ed eventuale nuovo governo», avrebbe aggiunto. Nessun nome, invece, è stato fatto per il Colle, almeno per ora, segno che sono ancora in alto mare. Conte ha parlato, però, di una «personalità che sia vicina ai nostri principi»: «Non ritengo opportuno scendere nella valutazione di singoli nominativi o rincorrere questa o quest’altra candidatura. Quando avremo una proposta sul tavolo convocherò la congiunta per informarvi. Se ci fossero passaggi non chiari chiedete a capigruppo e vice, non voglio che rimaniate all’oscuro. Se saremo uniti saremo all’altezza di quello che il Paese merita», avrebbe poi aggiunto. Toninelli, che è stato ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel primo governo Conte, invece, come apprende Open, ha proposto voto online e Mattarella-bis.

Foto in copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

