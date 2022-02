Crisi Ucraina, l’attacco della Germania: «Russia irresponsabile». L’Austria: «Mosca ha annesso la Bielorussia»

Mentre la diplomazia sembra giocare le sue ultime carte, l’escalation militare non si ferma. L’autoproclamata repubblica filorussa di Donetsk, denuncia una vittima, un miliziano, e due feriti gravi nel Donbass, dove sarebbero avvenuti nuovi scambi di fuoco con l’esercito ucraino. Leonid Pasechnik, leader dell’autoproclamata repubblica filorussa di Lugansk, nel frattempo ha firmato un decreto che sancisce la mobilitazione volontaria di tutti gli uomini con più di 55 anni, nell’ambito di una più generale mobilitazione fin dai 18 anni, mentre nel weekend è stata proclamata la legge marziale.

La Germania attacca Mosca

Per la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock la Russia sta conducendo un gioco «irresponsabile» con la vita delle persone dell’Ucraina dell’est. Baerbock arrivando a Bruxelles per il consiglio Affari Esteri chiede a Mosca di tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. La «crisi» è provocata dalla Russia, dice, che deve quindi contribuire a risolverla. Europei e americani devono continuare poi a essere «uniti», continua la ministra. «Gli auspici della Conferenza sulla sicurezza non hanno avuto altro oggetto se non quello della pace. La crisi è stata creata dalla Russia e la Russia deve risolvere tale crisi adesso, ed è un bene che il presidente francese Emmanuel Macron lo abbia di nuovo messo in chiaro. Ora dovremo incontrarci nuovamente ai massimi livelli, perché possiamo risolvere questa crisi solo al tavolo dei negoziati. La base della nostra convivenza è il diritto internazionale dei nostri trattati europei che non sono negoziabili, perché sono la base della pace in Europa».

In Bielorussia

Il governo bielorusso di Alexander Lukashenko fa sapere che lo stazionamento delle truppe russe nel paese andrà avanti a lungo. Esercitazioni missilistiche congiunte si sono infatti svolte sotto il coordinamento dei due presidenti, quindi anche di quello russo Vladimir Putin: il termine inizialmente previsto delle operazioni militari viene quindi posticipato. Secondo il Financial Times le truppe di Mosca in Bielorussia alla frontiera dell’Ucraina non verranno ritirate a breve. Il quotidiano della City, che definisce Kiev “vulnerabile”, pubblica anche in prima pagina un’analisi finanziaria che ricostruisce come le maggiori società petrolifere siano in procinto di riacquistare le loro azioni per un totale di 38 miliardi di dollari. E i prezzi dell’energia aumentano.

Schallenberg: «La Russia ha annesso Minsk»

«Io credo che sia avvenuto un fatto importante nella totale disattenzione dei media: la Russia si è appena annessa la Bielorussia, io ho infatti i miei dubbi che le truppe di Mosca lasceranno mai il Paese», dice il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, prima di entrare al consiglio affari esteri a Bruxelles. «Con le sue scelte Alexander Lukashenko ha di fatto rinunciato alla sovranità del suo Paese».

Civili in fuga

EPA/ARKADY BUDNITSKY | Un poliziotto russo a guardia del centro di accoglienza temporanea per i rifugiati dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk nella pensione “Zvezda” nel distretto di Neklinovsky nella regione di Rostov, Russia, 20 febbraio 2022.

I civili in fuga dal Donbass, riparati nella regione di Rostov in Russia, salgono a quota 61mila: l’evacuazione è stata ordinata venerdì scorso dai leader delle autoproclamate repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk. Kiev, dal canto suo accusa i separatisti di almeno 80 violazioni del cessate il fuoco. Le regioni russe di Penza e Saratov nel frattempo hanno oggi proclamato lo stato d’emergenza ancora per l’arrivo di profughi dal Donbass: potrebbero ricevere dai 500 ai 1.500 profughi a testa secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. Oltre alla regione di Rostov, anche quelle di Ryazan, Volgograd, Voronezh e Kursk hanno già proclamato lo stato di emergenza. A Kursk, in particolare, secondo le autorità locali, sarebbero arrivati in treno 525 civili dal Donbass.

Kiev chiede all’Ue di imporre già ora sanzioni

«Oggi ci aspettiamo delle decisioni, non solo dei messaggi politici. Ci sono tutte le ragioni per imporre una parte delle sanzioni già ora» dice il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba arrivando a Bruxelles. «L’Ucraina è sotto attacco dal 2014 e quello che stiamo vedendo ora è un’operazione ibrida, con l’aumento delle truppe ai nostri confini, cyberattacchi, guerra d’informazione».

In copertina EPA/ARKADY BUDNITSKY | Residenti dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk salgono su un autobus per entrare in Russia al posto doganale ‘Matveev Kurgan’ nella regione di Rostov, Russia, 19 febbraio 2022.

