Ucraina, gli Usa: «Il ritiro della Russia è un falso». Trump a Putin: «Dica quello che sa su Biden»

Gli Stati Uniti non credono all’offerta di tregua della Russia nella guerra in Ucraina. La Casa Bianca fa sapere che dietro l’annuncio di Istanbul finora si vede un mero avvicendamento di truppe dalle città assediate, ma nessuna fine del cessate il fuoco. E infatti stanotte la Bbc segnala ancora bombardamenti a Nord Ovest di Kiev, mentre le sirene suonano in tutta l’Ucraina. Nei negoziati di pace intanto la delegazione del presidente Zelensky si è detta disposta alla neutralità e alla rinuncia all’entrata nella Nato. E Human Rights Watch accusa Mosca di usare mine antiuomo sul campo. Mentre nella contesa irrompe anche Donald Trump, che chiede a Putin di rivelare quello che sa su Biden e il figlio.

5.00: Gli Usa: «Americani, lasciate la Russia»

Il Dipartimento di Stato americano ha avvertito i cittadini americani del rischio di poter essere arrestati in Russia e li ha invitati a non andare nel paese o a lasciarlo immediatamente. Attualmente a Mosca è detenuta la giocatrice professionista di basket Brittney Griner, arrestata a febbraio al suo arrivo all’aeroporto della capitale russa, con l’accusa di aver portato stupefacenti.

3.50 – Trump a Putin: «Dica quello che sa su Biden e il figlio»

Donald Trump ha chiesto a Vladimir Putin di rendere pubblica qualsiasi informazione dannosa a sua conoscenza sulla famiglia Biden, in particolare su Hunter Biden, il figlio del presidente. «Direi che, se Putin sapesse la risposta, dovrebbe renderla nota e noi dovremmo conoscerla», ha detto in una nuova intervista pubblicata da JustTheNews.

3.40 – Usa: ritiro della Russia è finto

La Casa Bianca non crede alla tregua dichiarata dai russi e al ritiro delle forze da alcune città assediate dell’Ucraina. «Nessuno dovrebbe farsi ingannare da Putin», fa sapere lo staff di Washington mentre sottolinea che quello di Mosca ad oggi è un mero avvicendamento di truppe dalle zone attorno a Kiev e a Chernihiv per preparare una nuova offensiva. Il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Kate Bedingfield, secondo quanto riferito dalla Tass, fa intanto sapere che un incontro tra Putin e Biden è possibile solo dopo una significativa riduzione dell’escalation in Ucraina. «Ieri (Biden, ndr) ha detto che sarebbe disposto a incontrare di nuovo il presidente Putin o a parlargli», ha fatto sapere Bedingfield. «Non posso indicare le precondizioni per una conversazione tra il presidente Biden e il presidente Putin, se non per dire che siamo stati molto chiari, il presidente Biden è stato molto chiaro sul fatto che ci deve essere una tangibile de-escalation dalla Russia e un chiaro, vero impegno per una soluzione diplomatica». Ma dagli Usa arriva anche un’altra accusa. – I russi stanno bloccando 94 navi alimentari civili nella regione del Mar Nero e hanno bombardato tre navi che trasportano merci dai porti del Mar Nero in tutto il mondo, in particolare quelle noleggiate da una azienda agricola. Lo ha detto il primo vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman, secondo quanto viene riportato da Ukrinform. Circa il 30% delle esportazioni mondiali di grano provengono dalla regione del Mar Nero, così come il 20% del mais e il 75% dell’ olio di girasole. Molti esportatori hanno rinunciato a inviare le loro navi nel Mar Nero, anche nei porti russi. «La Marina russa sta bloccando l’accesso ai porti ucraini, il che blocca di fatto l’esportazione di grano», ha detto la Sherman citata da Ukrinform.

2.00 – I russi installano campi minati

Le truppe russe stanno rafforzando le posizioni conquistate attraverso l’installazione di campi minati sul territorio ucraino. Mentre non si registrano tentativi di espandere il loro controllo sulle città. Queste le notizie date dallo stato maggiore ucraino, secondo la Ukrainska Pravda, nel suo riepilogo della situazione sul terreno. Nella regione di Zaporozhzia i russi stanno realizzando strutture di fortificazione ma «l’obiettivo di raggiungere i confini amministrativi delle regioni di Donetsk e Luhansk, l’accerchiamento della città di Kiev e stabilire il controllo sulla riva sinistra dell’Ucraina rimane inadempiuto». In direzione sud invece «il nemico sta adottando misure per ripristinare la capacità di combattimento delle sue unità» frenando «le azioni delle unità delle forze armate ucraine con fuoco di artiglieria e attacchi aerei». Alcune esplosioni si sono verificate anche nei dintorni di Stepnogorsk, Orikhovo e Gulyaypole, mentre «non ci sono cambiamenti significativi nella composizione e posizione delle truppe nemiche nelle aree di Volyn , Polissya e Seversky». Nessun cambiamento significativo anche nelle zone operative del Mar Nero e del mar di Azov. Proseguono invece «attacchi aerei e missilistici nelle aree di Kreminna e Mariupol», che resta comunque in mani ucraine.

1.30 – Hrw: «La Russia usa mine antiuomo a Kharkhiv»

L’esercito russo usa mine antiuomo vietate a Kharkhiv. Lo dice Human Rights Watch, che ricorda che questo tipo di armi è vietato. «Le mine antiuomo – spiega l’organizzazione – sono state localizzate da tecnici ucraini per l’eliminazione degli ordigni due giorni fa, il 28 marzo 2022. Notoriamente la Russia possiede queste mine che possono uccidere e mutilare indiscriminatamente persone entro un raggio di circa 16 metri. L’Ucraina viceversa non possiede questo tipo di arma. I Paesi di tutto il mondo dovrebbero condannare con forza l’uso da parte della Russia di mine antiuomo vietate in Ucraina», ha affermato Steve Goose, direttore del settore armi di Human Rights Watch. «Queste armi non fanno distinzione tra combattenti e civili e lasciano un’eredità mortale per gli anni a venire», ha concluso.

Dal 1997 il Trattato internazionale per la messa al bando delle mine vieta totalmente l’uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di mine antiuomo. La Russia non lo ha mai firmato, a differenza dei164 paesi che hanno aderito. L’Ucraina lo ha fatto il 24 febbraio 1999. Le mine utilizzate dalla Russia sono di nuova concezione.Vengono chiamate POM-3, note anche come ‘Medallion’. Sono dotate di un sensore sismico per rilevare una persona in avvicinamento ed emettere una carica esplosiva. La successiva detonazione della carica e i frammenti di metallo che proietta possono causare morte e lesioni entro un raggio di 16 metri.

00.50 – Kiev bombardata nella notte

Kiev è stata bombardata nella notte. Gli inviati di Cnn e Bbc hanno segnalato esplosioni a nord-ovest della capitale ucraina mentre le sirene hanno suonato in altre zone del paese. I combattimenti sono continuati nel pomeriggio di ieri mentre le esplosioni si sono sentite fino a 20 chilometri dalla capitale, anche se nessuno è in grado di dire se a sparare siano i russi o gli ucraini.

