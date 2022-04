Nel 66esimo giorno della guerra in Ucraina la Russia ha affermato che l’appoggio della Nato a Kiev impedisce una soluzione politica per la crisi. Mosca ha rivendicato ieri l’attacco all’edificio residenziale della Capitale sostenendo che l’obiettivo fosse un produttore di armi. L’Ucraina ha denunciato bombardamenti su Kharkiv mentre il presidente Zelensky ha dichiarato nel suo videomessaggio notturno che l’Ucraina metterà presto fine alla carenza di carburante generata dai bombardamenti russi sui depositi.

10.45 – Il comandante dei marines ucraini lancia un appello a Erdogan

«Abbiamo 600 militari feriti che hanno un disperato bisogno di aiuto. Abbiamo con noi civili che sono stati feriti. Abbiamo anche centinaia di civili e 60 bambini che cercano sicurezza con noi nella struttura. Il più piccolo ha 4 mesi» ha dichiarato comandante della 36ma brigata marina ucraina Sergiy Volynsky (Volyn) su Habertürk Tv, secondo quanto riporta l’Ukrainska Pravda. Pertanto, ha proseguito, «faccio ora appello al popolo turco, al Presidente Recep Tayyip Erdogan», con l’obiettivo di convincerlo ad applicare «la procedura di estrazione, a fare tutto il possibile per portare la guarnigione di Mariupol in Turchia, a portarci via dall’Azovstal con garanzie di sicurezza da parte turca». «Contiamo molto sul vostro aiuto», ha concluso Volyn.

10.30 – Volontari consegnano pillole contraccettive d’emergenza in Ucraina

A causa dell’aumento delle segnalazioni di stupro in Ucraina, gli enti di beneficenza stanno lavorando per fornire contraccettivi di emergenza negli ospedali del Paese. Nelle zone più colpite dall’invasione russa, secondo quanto riporta la Bbc, sono stati inviati quasi 3.000 pacchetti di pillole del giorno dopo, fornite dall’International Planned Parenthood Federation (IPPF) e consegnate sul posto dai volontari. L’IPPF ha collaborato con il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione e il Corpo medico internazionale, mentre l’ONU include la contraccezione di emergenza nei kit inviati a donne e ragazze coinvolte in conflitti in tutto il mondo, inclusa l’Ucraina.

10.25 – Ucraina, incendi e bombardamenti nella notte

Palazzi in fiamme ed esplosioni nella notte: è avvenuto nelle città ucraine di Lugansk, Rubizhne, Novodruzhsk, Gorsky e Orikhovo. Gli attacchi sarebbero riusciti a distruggere almeno 15 edifici, mentre non si ha contezza delle vittime. I soccorritori sul posto stanno spegnendo gli incendi e aiutando i civili fornendo loro acqua, cibo e medicine.

10.15 – Il governatore Bogomaz (Russia): «la contraerea di Mosca ha sventato un attacco aereo»

Alexander Bogomaz, il governatore della regione russa di Bryansk che confina a Sud con l’Ucraina, ha denunciato su Telegram il tentativo di incursione di un aereo militare ucraino sopra la regione, intercettato e sventato dalla contraerea di Mosca. Due proiettili di artiglieria, secondo quanto affermato da Bogomaz, avrebbero colpito l’insediamento di Zhecha, nel distritto di Starodub, provocando danni lievi a una stazione di rifornimento di carburante.

9.30 – Ucraina: due scuole bombardate a Lugansk

Due scuole e 20 palazzi residenziali sono state danneggiate dai bombardamenti dell’esercito russo nelle ultime 24 ore nella regione di Lugansk. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale Sergii Gaidai su Telegram riportato da Ukrinform. «I russi stanno prendendo d’assalto Rubizhne e Popasna», ha scritto Gaidai. In particolare, ieri sera due case vicine a Rubizhne sono state colpite e hanno preso fuoco. Altre due sono andate a fuoco a Novodruzhesk. Cinque appartamenti sono stati danneggiati a Hirske e altre 10 a Orikhhove. Le truppe russe hanno anche bombardato una scuola situata nei nuovi quartieri di Sievierodonetsk, causando un incendio. Successivamente un’altra scuola è stata danneggiata dai bombardamenti, ha riferito Gaidai.

8.20 – 007 Uk: Mosca in difficoltà sul campo

L’intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla situazione in Ucraina sostiene che la Russia deve fronteggiare persistenti carenze nel suo coordinamento tattico sul campo. Mosca spera di correggere i problemi che in precedenza hanno limitato la sua invasione concentrando geograficamente la potenza di combattimento, accorciando le linee di rifornimento e semplificando la catena di comando e controllo, scrive l’intelligence. Quanto alle sfide, il rapporto sottolinea che molte delle unità reduci dai falliti tentativi di avanzare nel nord-est del Paese sono state unite ad altre e riposizionate, e probabilmente soffrono di morale indebolito. Allo stesso tempo, carenze nel coordinamento tattico emergono alla luce della mancanza di competenze delle unità di terra e un supporto aereo incoerente, che non permettono alla Russia di sfruttare appieno la sua capacità di combattimento, nonostante miglioramenti localizzati.

7.40 – Polonia: 200 carri armati a Kiev nelle ultime settimane

La Polonia ha inviato oltre 200 carri armati ‘T-72’ in Ucraina nelle ultime settimane: lo riporta la Cnn, che cita la radio nazionale Polskie Radio. Oltre ai carri armati sono stati inviati mezzi blindati, obici, droni, lanciarazzi multipli Grad e sistemi di difesa aerea portatili. Finora, la Polonia ha fornito all’Ucraina attrezzature militari per un valore di 1,6 miliardi di dollari, aveva detto la settimana scorsa il premier polacco Mateusz Morawiecki.

6.20 – L’Ucraina: ancora bombardamenti su Kharkiv

La Russia continua i bombardamenti su Kharkiv, anche se il presidente Volodymyr Zelensky afferma che le forze ucraine stanno ottenendo successi tattici nella regione. Sebbene l’Ucraina abbia mantenuto il controllo di Kharkiv, la città è stata ripetutamente messa sotto pressione dalle forze di Mosca e subisce attacchi quotidiani, secondo quanto ha riferito su Telegram l’amministrazione militare regionale. Una persona è stata uccisa e cinque sono rimaste ferite: «La situazione nella regione è difficile. Ma i nostri militari, i nostri servizi segreti, hanno un importante successo tattico», ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso televisivo. Intanto le forze ucraine hanno riferito di aver riconquistato il villaggio «strategicamente importante» di Ruska Lozova, vicino a Kharkiv, e di aver evacuato centinaia di civili.

6.00 – Lavrov: la Nato impedisce i negoziati di pace con l’Ucraina

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto che i paesi della Nato « stanno facendo di tutto per impedire il completamento dell’operazione speciale russa in Ucraina mediante accordi politici». Lavrov ha parlato in un’intervista all’agenzia di stampa Xinhua, ripresa dalla Tass. «Stiamo assistendo alla manifestazione del classico doppio standard e dell’ipocrisia dell’establishment occidentale in questo momento. Esprimendo pubblicamente sostegno al regime di Kiev, i paesi della Nato stanno facendo di tutto per impedire il completamento dell’operazione attraverso il raggiungimento di accordi politici», ha affermato il ministro russo. Per Lavrov «l’operazione militare speciale russa in Ucraina sta contribuendo alla liberazione del mondo dall’oppressione neo-coloniale dell’Occidente». Infine, il ministro russo ha accusato Kiev di aver lasciato mine alla deriva sul Mar Nero: «La parte ucraina continua a bloccare le navi straniere, creando una minaccia di bombardamenti nelle sue acque interne e nel mare territoriale. Inoltre, unità delle forze navali ucraine hanno piantato mine sulla costa, nelle acque portuali e nelle acque territoriali», ha detto. E ancora: «Gli ordigni esplosivi si sono staccati dalle linee di ancoraggio e vanno alla deriva in mare aperto, rappresentando un serio pericolo sia per le marine sia per le infrastrutture portuali dei paesi del Mar Nero».

4.30 – Ucraina: respinti 14 attacchi russi a Donetsk e Lugansk

L’esercito ucraino ha respinto 14 attacchi nelle regioni di Donetsk e Lugansk. Lo riporta il Kiev Independent. Secondo le forze armate ucraine, «la Russia ha perso 11 carri armati, 7 pezzi di artiglieria, 27 corazzate, un veicolo da combattimento e altri 14 veicoli negli oblast di Donetsk e Lugansk».

Leggi anche: