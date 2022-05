Eurovision, squalificato il cantante israeliano che ha baciato Cattelan Ben David. Il conduttore: «È stato ok, nessun problema»

Michael Ben David è il cantante che Israele ha scelto come rappresentante per l’Eurovision Song Contest. Con la sua I.M ha partecipato alla seconda semifinale della rassegna musicale senza riuscire però a qualificarsi per l’ultima serata. Nonostante il suo percorso all’Eurovision sia chiaramente concluso, durante una conferenza stampa con i conduttori è stata diffusa la notizia che Ben David è stato comunque squalificato. Il motivo? Durante lo show ha baciato Alessandro Cattelan. Il conduttore però ha spiegato che per lui non c’è stato nessun problema, anzi: «Il bacio è stato ok, è un ragazzo che era lì per cantare e divertirsi ma davvero nessun problema». Stessa linea anche per Laura Pausini: «È stata un’incursione allegra e divertente, lui è un ragazzo fantastico». Cattelan ha poi giustificato il gesto spiegando che magari si è trattato solo di un momento di euforia dovuto a un po’ di alcool: «Magari aveva bevuto due bicchieri».

