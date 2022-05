Eurovision, Mahmood e Blanco si preparano alla finale abbracciando tutti nel backstage – Il video

Nonostante i pronostici abbiano dimezzato le loro probabilità di vittoria, Mahmood e Blanco si aggirano sorridenti nei backstage dell’Eurovision Song Contest. Tra qualche frase in inglese e gli abbracci ai fan, i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo si preparano alla finalissima di stasera, in cui si esibiranno per noni secondo la scaletta.

Per Mahmood e Blanco si immaginava il secondo posto fino al 10 maggio, quando le loro probabilità di vittoria si attestavano attorno al 13%. Dopo due semifinali, secondo il portale Eurovisionword, la probabilità era scesa al 6%. Il secondo posto, nella classifica aggiornata, andrebbe a Sam Ryder del Regno Unito, con il 10 per cento di probabilità di vittoria (comunque molto inferiore al 60% previsto per l’Ucraina). Praticamente a pari merito la cantante svedese Cornelia Jakobs. Mahmood e Blanco hanno tuttavia attirato l’attenzione dei media internazionali: per il New York Times, il loro successo rappresenta un segnale positivo di cambiamento del nostro Paese, che starebbe mostrando negli ultimi mesi una mentalità più aperta nei confronti delle tematiche sessuali e della comunità Lgbtq+.

