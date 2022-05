L’Ucraina trionfa all’Eurovision. Vincono i Kalush Orchestra. Italia al sesto posto

La Kalush Orchestra, la band che rappresenta l’Ucraina, ha vinto la 66° edizione dell’Eurovision Song Contest di Torino con il brano Stefania. Secondo i bookmaker la Kalush Orchestra è stata la formazione favorita dall’inizio del concorso. Al termine della loro esibizione durante la finalissima la band ha lanciato un appello per «salvare Mariupol’», una frase che però non ha violato le linee guida dell’Eurovision. Blanco e Mahmood si sono classificati al sesto posto.

Madre Stefania, Stefania mia madre

Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi

Madre, cantami la ninna nanna

Voglio sentire la tua cara parola

Mi cullava da piccola, mi dava un ritmo

E non puoi togliere la forza di volontà in me

Come l’ho presa io da lei

Penso che ne sapesse più di re Salomone

Troverò sempre la strada di casa

Anche se tutte le strade sono distrutte

Non mi sveglierebbe nemmeno se fuori ci fosse un temporale

O se c’è stata una tempesta tra lei e la nonna

Si fidava di me più di tutti gli altri

Anche quando era stanca, continuava a cullarmi

Ninna nanna, ninna nanna

Madre Stefania, Stefania mia madre

Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi

Madre, cantami la ninna nanna

Voglio sentire la tua cara parola

Non sono più un bambino,

Ma mi tratterà sempre come tale

Non sono più un bambino

Ma continua a preoccuparsi per me, ogni volta che esco

Madre, sei ancora giovane

Se non apprezzo la tua gentilezza

Sto andando verso un vicolo cieco

Ma il mio amore per te non ha fine

Madre Stefania, Stefania mia madre

Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi

Madre, cantami la ninna nanna

Voglio sentire la tua cara parola