L’Ajax guarda in Italia e punta Lorenzo Lucca del Pisa

Ormai il calciomercato non ha più confini e non stupisce che un top club europeo come l’Ajax abbia messo gli occhi su un giovane talento del calcio italiano che gioca in Serie B. Si tratta di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 di proprietà del Pisa. Sempre molto attenti a scovare talenti in giro per l’Europa, i Lanceri di Amsterdam fanno sul serio e nelle ultime ore hanno puntato forte sull’attaccante dell’Under 21 azzurra. Il club olandese si è inserito a sorpresa negli ultimi giorni nella trattativa avanzata tra il Pisa e il Bologna, che sembrava ormai ad un passo dalla chiusura della trattativa, presentando un’offerta di prestito con diritto di riscatto attorno ai 12 milioni di euro – contro quella del Bologna ferma a 10. Ora il club emiliano tenterà il contro sorpasso, ma la posta più alta messa in gioco dall’Ajax, insieme al prestigio del club fanno pendere l’ago della bilancia verso Amsterdam. Lo stesso calciatore, elettrizzato e lusingato dalla possibilità olandese, ha scelto l’Ajax e per il Bologna ora sarà davvero difficile cambiare la situazione. Lucca potrebbe così diventare il primo italiano a vestire la maglia dell’Ajax.

Chi è Lorenzo Lucca

@PisaSC | Lorenzo Lucca con la maglia del Pisa prima di un calcio di rigore contro la Reggina, Arena Garibaldi, Pisa, 2 ottobre 2021

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino, Lorenzo Lucca ha conosciuto il calcio professionistico a Palermo con il quale ha esordito in Serie D nel gennaio del 2020 e giocato un’intera stagione in Serie C sempre con i rosanero l’anno successivo. Nell’estate del 2021 il passaggio in Serie B a Pisa, dove emerge il talento del giovane attaccante: nelle prime 7 giornate segna 6 gol, attirando subito gli occhi dei grandi club. Nella seconda parte del campionato la flessione che lo ha portato a giocare ben 35 partite senza più segnare e concludendo il campionato con la finale playoff persa contro il Monza. Un gigante di 201 cm che sogna l’Ajax e la Champions League, ma soprattutto quella maglia n.9 indossata da campioni come Van Basten, Suarez, Ibrahimovic e Huntelaar. Un sogno ad occhi aperti da cui Lucca non vuole svegliarsi.

