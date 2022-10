Telefonata Meloni-von der Leyen: «Pronti a collaborare con Ue». Le risposte della premier a Biden, Orban e Zelensky

Si sono tenuti i primi colloqui telefonici tra la neo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vertici delle Istituzioni europee. La nuova premier, al termine della chiamata con Ursula von der Leyen, ha dichiarato che il governo è il pronto a collaborare con l’Unione europea «per rafforzare al resilienza dell’Ue di fronte alle sfide comuni». Soddisfatta anche la presidente della Commissione europea che su Twitter scrive: «Buona prima telefonata con Giorgia Meloni oggi. Lavoreremo insieme per affrontare le sfide critiche del nostro tempo, dall’Ucraina all’energia. Attendo con impazienza un primo incontro di persona a Bruxelles nel prossimo futuro».

Il colloquio con Michel e Metsola

A seguire colloquio con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il quale ha voluto ribadire come l’Italia sia un forte partner dell’Ue. Anche in questo caso i temi sono stati gli obiettivi comuni, con un focus sulla crisi energetica e la situazione economica. Meloni, di risposta, ribadisce come il suo esecutivo sia pronto a fare del proprio meglio «con le 27 Nazioni europee che cooperano insieme per un’Europa migliore e stanno insieme per la democrazia e la libertà». Parole propositive anche nel colloquio con Roberta Metsola alla quale ha riferito di voler «continuare il proficuo dialogo iniziato mesi fa a Bruxelles».

I ringraziamenti della neo presidente ai leader esteri

In mattinata, subito dopo il giuramento di tutti i nuovi ministri, non si sono fatti attendere gli «in bocca al lupo» e i complimenti dai principali leader mondiali. Primo tra tutti il ministro ungherese Viktor Orbán secondo il quale «oggi è un grande giorno per la destra europea». Ma i ringraziamenti non si sono discostati troppo dalla posizione assunta nei confronti dei vertici europei: «Grazie Viktor Orban. Pronta a collaborare per trovare soluzioni comuni ed efficaci alle sfide economiche, energetiche e di sicurezza che l’Europa sta affrontando. Facciamo del nostro meglio», ha scritto la leader di Fdi su Twitter.

A Biden e Blinken

Un grande grazie lo ha rivolto anche agli auguri del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e del segretario di Stato , nei quale ha voluto sottolineare che Italia e Usa «sono uniti da una profonda amicizia e dalla partnership transatlantica, fondata su valori comuni». E ha concluso scrivendo sui suoi canali social: «Non vedo l’ora di rafforzarli ulteriormente, battendoci insieme per la libertà e la sicurezza internazionale».

A Zelensky

Non si sono fatte attendere neanche parole di vicinanza al presidente ucraino Zelensky che in mattinata si era augurato che il nuovo esecutivo continuasse nella cooperazione con il suo Paese. Non ci sono dubbi, al momento, per la nuova presidente del Consiglio che replica: «L’Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace. Non sei solo!». Infine, un ultimo grazie è andato all’Albania, rivolto al primo ministro Edi Rama che le ha aveva inviato un grande in bocca al lupo. «Quello tra Italia e Albania è un legame storico e di cooperazione strategica che desideriamo custodire e coltivare. Viva il lupo», ha detto Meloni.

