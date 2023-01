Ultimo e quella sfuriata per il secondo posto a Sanremo 2019 dietro Mahmood: «Non sono né fiero, né pentito»

Si dice che il tempo guarisca tutte le ferite, ma alcune hanno bisogno di più tempo per rimarginarsi, altre ancora di molto, molto più tempo. È il caso di Ultimo e della sfuriata dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo del 2019, che continua a far discutere anche a distanza di anni. A rinfocolare le tensioni tra i rispettivi fandom è stata oggi un’intervista rilasciata dal cantautore romano al Corriere della Sera. Quando gli viene chiesto dello sfogo che ebbe in conferenza stampa, quando perse le staffe davanti ai giornalisti, che gli avevano preferito «quel ragazzo lì» – l’allora esordiente Mahmood -, Ultimo risponde: «Non ho chiesto scusa in maniera diretta, se intende questo, perché non sono né pentito né fiero. Ho accettato ciò che ho fatto nel bene e nel male perché mi ha portato qui oggi. Ci sono dovuto passare attraverso e ne sono uscito cambiato». Ritiene che il suo ritorno sul palco dell’Ariston, dove è atteso con il singolo «Alba», sia «la risposta più chiara che possa dare».

Polemica su Twitter

Più loquaci sembrano essere i suoi fan, così come i suoi detrattori, che nel giro di poche ore hanno riportato i nomi dei due cantanti in tendenza su Twitter. Tra chi denuncia un «voto truccato» che decretò la vittoria di Mahmood e chi invita il contestatore a «rosicare meno», la polemica dimostra come la questione sia tutt’altro che archiviata.

Al momento, tuttavia, i diretti interessati non sembrano avere intenzione di intervenire ulteriormente. Ultimo ha ostentato concentrazione sulla sua arte, dichiarando di «pensare alla musica 26 ore su 24» e di essere impaziente per l’imminente ritorno al Festival: «A Sanremo si vince in tanti modi, ma l’importante per me è far arrivare a più persone possibili la mia canzone. Torno con consapevolezza e con voglia».

