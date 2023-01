Sanremo, Beppe Vessicchio non dirigerà gli artisti in gara ma sarà al Festival: «Quest’anno poso la bacchetta»

Il Festival di Sanremo che andrà in onda il prossimo febbraio sarà privo di uno dei suoi più storici protagonisti: il maestro Beppe Vessicchio. Ad annunciarlo è stato lui stesso, in un’intervista a La Stampa: «Quest’anno poso la bacchetta, Sanremo 2023 lo faccio solo a parole – ha rivelato –. Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big». Un annuncio che sembra definitivo, a differenza di quanto accadde nel 2016: in quell’anno, a causa dei rumors sulla sua assenza, l’hashtag #UsciteVessicchio divenne virale, e alla fine il celebre compositore e musicista napoletano tornò sul palco dell’Ariston dirigendo Patty Pravo, in gara con Cieli Immensi. L’anno scorso invece a mettere a rischio la sua partecipazione era stato il contagio da Covid-19, ma Vessicchio era guarito in tempo e aveva diretto l’orchestra della Rai per il brano Tantissimo de Le Vibrazioni.

Questa volta invece non sembrano avvistarsi passi indietro: «Non frequento più il mondo della produzione discografica e non è capitato. L’anno scorso ero con Le Vibrazioni anche perché con Francesco Sarcina c’è un legame di lunga data, così come il feeling e la stima che ho con Elio e le Storie tese, ma no, quest’anno non è capitato. L’anno scorso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause», ha spiegato Vessicchio.

Una veste nuova

Ciononostante, continuerà a gravitare attorno alla kermesse musicale, anche se vestendo panni inediti: intervisterà gli artisti in gara per il podcast Italians do Hits Better di Amazon Music. «Mi è arrivata la proposta di fare una chiacchierata con tutti i partecipanti al Festival (…). Mi è sembrata una cosa interessante – ha dichiarato – I cantanti si racconteranno a me e io racconterò a loro il festival che ho vissuto con aneddoti e ricordi dei miei momenti più speciali. Inoltre, ho curato personalmente la playlist ‘Dirige l’orchestra il maestro Vessicchio’ che sarà disponibile su Amazon Music», ha affermato Vessicchio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: