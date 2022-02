«Vessicchio ci sarà», il maestro recupera le forze dopo il contagio: torna a Sanremo con Le Vibrazioni

Il Coronavirus non è riuscito a tenere il maestro Beppe Vessicchio lontano dal palco di Sanremo. Per la quarta serata del Festival, il popolare direttore d’orchestra ci sarà e potrà dirigere l’orchestra della Rai per il brano Tantissimo de Le Vibrazioni. La conferma è arrivata dal vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo: «fate finta di non saperlo», è stato il commento scaramantico. Vessicchio era risultato positivo pochi giorni prima dell’inizio del Festival, riuscendo a guarire dopo circa cinque giorni. La sua presenza sembrava quindi confermata, dopo due anni di assenza dal podio dell’Ariston. Ma dopo la negativizzazione, il maestro aveva accusato ancora i postumi della malattia, che non gli avevano permesso una piena ripresa.

