Sanremo 2023, segui il festival con noi: gli ospiti della seconda serata di Open Space

In attesa di vedere le esibizioni degli altri 14 artisti in gara, ecco con chi trascorreremo la serata dell’8 febbraio

La prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo ha visto la prima volta di un presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ascoltato l’inno di Mameli interpretato da Gianni Morandi e l’omaggio di Benigni alla Costituzione, le prime 14 canzoni in gara, lo sfogo di Blanco che ha distrutto la scenografia floreale sul palco. Noi di Open, che per questa edizione ci siamo trasferiti al Doppio Malto di Milano San Babila dove abbiamo allestito il nostro Open Space, ieri ci siamo divertiti con i nostri ospiti e amici e abbiamo guardato insieme la prima serata. Oggi si replica e con noi ci sono: l’influencer e attrice, voce della Gen Z Nicole Rossi, il nostro vicedirettore fact checker David Puente, la giornalista e autrice televisiva Laura Tonini, la tiktoker Anyta, il giornalista musicale di GQ Tommaso Naccari. Con loro ci sarà la nostra giornalista Giada Giorgi, che sarà un po’ la padrona di casa e accompagnerà gli ospiti nel corso della diretta. Seguiteci sui nostri social e non perdetevi il meglio della serata, mercoledì 8 febbraio, nel video che pubblicheremo anche sul nostro sito.

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

