Sanremo 2023, ecco l’ordine delle esibizioni nella quarta serata

A poche ore dalla serata dei duetti, è stato rivelato l’ordine di uscita dei 28 cantanti e gruppi in gara. La prima a esibirsi sarà Ariete, accompagnata da Sangiovanni. Come annunciato, Tananai canterà assieme a Biagio Antonacci, mentre sarà Fedez ad accompagnare gli Articolo 31 in virtù dell’amicizia interrotta e poi ritrovata con J-Ax, che si è riconciliato anche con Dj Jad. Edoardo Bennato duetterà con Leo Gassman, mentre Manuel Agnelli si esibirà con Gianmaria. Di seguito l’ordine completo dei duetti.

Ariete e Sangiovanni, Will e Michele Zarrillo, Elodie e Big Mama, Olly e Lorella Cuccarini, Ultimo ed Eros Ramazzoti, Lazza con Emma e Laura Marzaduri, Tananai con Biagio Antonacci e Tom Jones, Shari e Salmo, Gianluca Grignani e Arisa, Leo Gassman e Edoardo Bennato, Articolo 31 e Fedez, Giorgia ed Elisa, Colapesce/Dimartino e Carla Bruni, Cugini di Campagna e Paolo Vallesi, Marco Mengoni e Kingdom Choir, Gianmaria e Manuel Agneli, Mr Rain e Fantasma, Madame e Izi, Coma_Cose e Bauselle, Rosa Chemical e Rose Villain, Modà e Le Vibrazioni, Levante e Renzo Rubino, Anna Oxa e Iljard Shaba, Sethu e BNKR44, Lda e Alex Britti; Mara Sattei e Noemi, Paola & Chiara con Merk e Tremont, Colla Zio e Ditonellapiaga.

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMAN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

