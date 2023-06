The Borderline, Calenda fa un appello a Meloni e Schlein: «Bisogna regolare i social»

All’indomani dell’incidente di Casal Palocco, quartiere periferico di Roma, Carlo Calenda riaccende il dibattito sulla proposta di vietare i social network agli under 13 e permetterne l’uso, tra i 13 e i 15 anni, solo con il consenso esplicito dei genitori. A causare lo scontro in cui, il 14 giugno, ha perso la vita un bambino di 5 anni, una Lamborghini a bordo della quale viaggiavano quattro YouTuber. Si tratta di Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea, protagonisti del The Borderline, specializzato in challenge. E potrebbe essere stata proprio una sfida social a determinare la tragedia stradale. Il leader di Azione, allora, si appella a Giorgia Meloni e a Elly Schlein affinché appoggino la proposta di legge del suo partito e di Italia Viva. «I video come quelli di The Borderline sono visti da milioni di preadolescenti e adolescenti che crescono pensando che sia una legittima e facile strada per il successo economico. Lasciamo coltivare l’idiozia e l’irresponsabilità per un malinteso senso di libertà illimitata e relativismo, non esiste il giusto e l’ingiusto, e poi ci stupiamo per le tragedie che ne scaturiscono. Regoliamo i social ora. Abbiamo presentato una proposta di legge. Approviamola».

Già in mattinata Calenda aveva espresso, sui social, un pensiero sulla limitazione degli stessi social. Mentre ai microfoni di Sky, aveva argomentato così sulla vicenda: «I giovani arrivano ai social in media verso gli 11 anni e ne fanno un uso davvero massiccio. E questo sarebbe vietato. Molti forse non lo sanno, ma sarebbe vietato. In Francia ad esempio hanno fatto una legge molto rigorosa in materia. In Italia è stato costruito un meccanismo di identificazione della data di nascita, perché ora con l’autocertificazione di fatto si aggirano i divieti ed è possibile trovare film porno in quasi ogni canale. E le piattaforme devono essere responsabili dei contenuti che mettono, perché se si mettono in rete dei giochi che poi portano alla tragedia di Casal Palocco, allora c’è una grande responsabilità che loro si devono assumere. Se i ragazzi pensano che facendo cretinate acquistano sempre più follower è sbagliato e la politica deve intervenire disciplinando la materia. Un uso dei social massiccio nei giovani crea molti problemi ma a nessuno interessa», ha concluso il senatore di Azione.

