No! I Nobel Karikò e Weissman non indossavano le mascherine perché non si fidavano dei vaccini anti Covid

Katalin Karikò e Drew Weissman hanno vinto il Nobel per la medicina 2023. Le loro scoperte hanno reso possibile una piattaforma universale per prevenire e curare molteplici patologie, ma soprattutto hanno avuto un ruolo chiave per lo sviluppo dei vaccini a mRNA contro la Covid-19. Diversi utenti, alcuni dei quali seguono le narrative No Vax, stanno condividendo una foto dove i due neo premi Nobel indossano la mascherina tenendo in mano un riconoscimento. Tanto basta per sostenere una nuova narrazione: i due non si fiderebbero dei vaccini anti Covid.

La foto utilizzata per contestare i Nobel Karikò e Weissman non riguarda il Nobel.

Lo scatto risale al 13 aprile 2022 e venne scattata in Giappone.

All’epoca bisognava indossare la mascherina negli eventi pubblici come quello in cui partecipavano.

Come spiegato fin dal 2021, anche in occasione del Green Pass, bisognava indossare ancora le mascherine in certi ambienti anche se vaccinati.

Analisi

Ecco uno dei vari post che condividono la foto con il seguente testo:

“Questa immagine vale più di mille parole: I premi Nobel non si fidano della propria “innovazione” e si affidano invece alla pseudoscienza: i pannolini per il viso.. ” Fonte Dr. Simon Goddek

La fonte del testo e dell’immagine è un post di DatabaseItalia, sito e canale Telegram noto alla sezione Fact-checking di Open (ne parliamo qui, qui e qui).

Il contesto della foto

La foto non riguarda la premiazione a Stoccolma. Si tratta della consegna del premio Japan Prize 2022, come riportato su Alamy.

La foto è datata 12 aprile 2022. In quel periodo, le regole sul contenimento del virus erano molto chiare. Ad esempio, nel sito Tokyo-harusai.com vengono elencate le misure di sicurezza nel corso dello Spring Festival di Tokyo, aggiornate al 5 aprile 2022. Tra queste c’è l’obbligatorio delle mascherine.

Nelle linee guida per i viaggiatori, aggiornate al 18 aprile 2022 (data di archiviazione disponibile), le mascherine vengono indicate per i luoghi al chiuso e non solo: «You will be expected to wear a mask when indoors or on public transport, as well as in outdoor spaces where you encounter other people, such as in the streets and in urban parks».

L’uso delle mascherine anche da vaccinato

Come spiegato nel nostro speciale del 6 aprile 2021, a seguito della vaccinazione bisogna «continuare ad usare la mascherina e seguire le misure di contenimento del virus finché non verrà vaccinata gran parte della popolazione».

Nell’articolo del 23 luglio 2021, in cui contestavamo le dichiarazioni di Mario Draghi sul tema Green Pass, ricordavamo la possibilità da parte di un vaccinato di poter contagiare. Già all’epoca avevamo spiegato che il rischio di contagio a seguito della vaccinazione è ridotto rispetto a chi non si vaccina e contrae il virus.

Conclusioni

La foto utilizzata per contestare Karikò e Weissman è priva di contesto. Gli utenti sostengono in maniera fuorviante che i due premi Nobel indossino la mascherina per mancanza di fiducia nei confronti dei vaccini contro la Covid-19. La foto riguarda un evento in Giappone dove era obbligatorio l’uso delle mascherine.

