Israele, slitta la liberazione degli ostaggi: «Non prima di venerdì, Hamas non ha ratificato l’accordo»

L’accordo sulla tregua a Gaza e lo scambio dei prigionieri (50 israeliani e 150 palestinesi) c’è, ma la liberazione non avverrà prima di venerdì. Lo ha confermato in serata il consigliere della sicurezza nazionale di Israele, Tzachi Hanegbi, assicurando che «i contatti per il rilascio dei nostri prigionieri procedono e avanzano costantemente», ma senza aggiungere altro. Stando a quanto riporta Haaretz, Hamas non avrebbe ancora ratificato l’accordo, né ha fornito a Israele l’elenco dei cittadini israeliani che intende rilasciare. Per questo motivo, la realizzazione degli accordi presi, grazie alla mediazione del Qatar, è stata rinviata di almeno un altro giorno. Secondo una fonte israeliana citata dai media, il ritardo «non deriva da una rottura dei colloqui, ma piuttosto dalla necessità di risolvere le questioni amministrative, che sono in fase di risoluzione».

Arrestato il direttore dell’ospedale al-Shifa

Le forze armate israeliane hanno arrestato il direttore dell’ospedale Shifa di Gaza, Muhammed Abu Salmya. Sarebbe stato fermato – riporta la Radio militare – mentre cercava di raggiungere Gaza City, passando dal corridoio umanitario. Per l’Idf, il nosocomio sarebbe «un importante centro nevralgico per lo svolgimento» delle attività militari di Hamas, ha detto ieri il portavoce.

In fase di risoluzione

Non c’è motivo, dunque, di «preoccuparsi», aggiunge. Dello stesso tono il commento del ministro ministro Israel Katz – alto esponente del Likud, il partito di Benjamin Netanyahu – secondo il quale «al momento l’ipotesi è che l’accordo sarà attuato. Va ricordato – continua – con chi stiamo lavorando: Sinwar (il leader di Hamas, ndr) è un uomo pazzo che ha dato ordini di uccidere, stuprare, abusare», conclude Katz alla Radio Militare. Mentre un funzionario palestinese ha detto ad Afp che la tregua nella Striscia è stata rinviata a causa «di discussioni dell’ultimo minuto sui nomi degli ostaggi israeliani e le condizioni della loro consegna». Per questo: «Il Qatar, in coordinamento con gli egiziani e gli americani, dovrebbe annunciare nelle prossime ore» l’orario di inizio della tregua.

Afp: «Fosse comuni a Gaza»

L’Agence France-Presse ha riferito che corpi di decine di persone non identificate sono state sepolte ieri – mercoledì 22 novembre – in una fossa comune all’interno del cimitero di Khan Yunis, nel sud di Gaza. Alcuni di questi – riferisce ancora Afp – avevano le dimensione di un bambino. «Poiché questi martiri non avevano nessuno a cui dire addio, abbiamo scavato una fossa comune per seppellirli. Sono martiri sconosciuti», ha detto all’agenzia Bassem Dababesh del comitato di emergenza del ministero per gli affari religiosi. Secondo i membri del comitato, i corpi provenivano dall’ospedale indonesiano – vicino al campo profughi di Jabalia, parzialmente evacuato dopo gli attacchi israeliani – e da quello di al-Shifa, nel Nord della Striscia. «C’erano corpi ovunque. Se non l’avessi visto con i miei occhi non ci avrei creduto», una donna evacuata dal nosocomio indonesiano verso il valico di Rafah.

I corpi

I corpi arrivati a Khan Yunis – secondo il comitato di emergenza del ministero degli Affari religiosi – sarebbero «stati trattenuti da Israele prima di essere rilasciati dopo le rappresentanze di paesi terzi e delle Nazioni Unite». Nel frattempo, Israele avrebbe notificato a Munir al-Bursh, il direttore generale del ministero della Sanità di Gaza, che ha «4 ore per far evacuare l’ospedale Indonesiano» di Gaza, riferisce Al Jazeera.

