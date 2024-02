Memo Remigi torna in Rai, la delusione di Jessica Morlacchi: «Chiede scusa all’azienda e al pubblico ma non a me»

Se il ritorno di Memo Remigi in Rai aveva l’obiettivo di chiudere definitivamente la questione del palpeggiamento in diretta dell’ottobre 2022 che l’aveva vista coinvolto, la missione è fallita. Il cantante è stato ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa’, 15 mesi dopo l’allontanamento per quel gesto offensivo e molesto sulla collega Jessica Morlacchi. E la prima domanda è stata proprio su quell’episodio. Doveroso, per capire una volta per tutte se il pentimento dell’85enne è sincero e se ha capito la gravità di quanto avvenuto. «Ci tenevo a ribadire le mie scuse all’azienda Rai e soprattutto al pubblico, perché sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessant’anni di carriera di sbagli ne ho fatti diversi», ha esordito Remigi. Davanti alla televisione c’era anche la vittima di quell’episodio, quando il cantante ha fatto scivolare la sua mano sul fondoschiena della ex cantante dei Gazosa. Ed è rimasta delusa dalle parole del conduttore tv, che non ha fatto il suo nome.

«Chiede scusa all’azienda, al pubblico, ma non a me. Mah», la reazione su Instagram. Morlacchi aveva ammesso di essersi sentita a disagio e insultata per quanto avvenuto a Oggi è un altro giorno, e dopo tre settimane di riflessione aveva deciso di non denunciarlo. «Penso abbia avuto un momento di confusione, è l’unica spiegazione che riesco a darmi», aveva spiegato, «in molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo ma non lo farò. Gli voglio bene come se fosse mio nonno». Nel frattempo erano arrivate le scuse di Remigi, ribadite in un’intervista al Corriere della Sera, ma la scelta di non ripeterle oggi in televisione nel giorno del suo ritorno in Rai ha deluso la sua collega.

Jessica Morlacchi/Instagram

Leggi anche: