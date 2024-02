Memo Remigi, le scuse in Rai 15 mesi dopo le accuse di molestie: «Tutti sbagliamo, è stato un gesto di incoscienza» – Il video

Torna in Rai Memo Remigi, a 15 mesi dalle accuse di molestie per aver palpeggiato in diretta la cantante Jessica Morlacchi, e dall’allontanamento dalla tv per quel gesto inopportuno e offensivo. «Ci tenevo a ribadire le mie scuse all’azienda Rai e soprattutto al pubblico, perché sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessant’anni di carriera di sbagli ne ho fatti diversi però, dipende dalle circostanze, più o meno gravi», ammette ora il cantante, 85 anni, nello studio del programma BellaMa’ di Pierluigi Diaco. Nell’ottobre 2022 aveva fatto scivolare una mano sulla natica della collega Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. La donna aveva dichiarato di aver provato disagio e imbarazzo, e dopo alcune settimane di riflessione aveva deciso di non denunciarlo. «Quello che ho fatto», ha ripetuto a distanza di 15 mesi Remigi, che in seguito all’episodio si era scusato, «è stato un gesto di grande incoscienza che mi è costato molto».

Il cantante ha poi rivelato il contenuto di una conversazione avuta con Maurizio Costanzo: «Mi ha detto una frase che mi ha colpito moltissimo, me la ricorderò per sempre. Mi telefonò per invitarmi da lui e mi disse che nella vita quando uno sbaglia non va condannato, va aiutato». Diaco gli chiede quindi di spendere due parole sulla violenza fisica e psicologica contro le donne. «Guai di mancare di rispetto, soprattutto nei confronti di una donna. Sono il primo a portare avanti questo principio fondamentale nella vita di un uomo, che non può approfittare di determinate situazioni per far sentire la donna più debole, metterla in uno stato di inferiorità. Fare dei gesti e avere certi comportamenti nei riguardi di una donna credo sia avvilente anche per l’uomo stesso, smette di essere un uomo e diventa una persona inqualificabile».

Leggi anche: