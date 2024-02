E poi… trent’anni dopo: Giorgia debutta come co-conduttrice a Sanremo e incanta l’Ariston – Il video

L’ingresso della co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo non è in punta di piedi. Trent’anni dopo l’esordio su quel palco con un brano che fa parte della storia della musica italiana, Giorgia torna a cantare E poi…, ricevendo la standing ovation di tutto il teatro. Nel 1994 con quella canzone, di cui è anche autrice, arrivò settima ma ebbe poi un enorme successo. L’anno successivo poi trionfò con Come saprei, e il suo legame con il festival divenne ancora più saldo. Cinque in tutto le partecipazioni, l’ultima lo scorso anno con Parole dette male. Fu un ritorno, a distanza di 22 anni, dal secondo posto del 2001 dietro a Elisa con Di sole e d’azzurro. Amadeus l’ha voluta al suo fianco in questa seconda serata e, dopo l’esibizione, le porta una torta con candelina per festeggiare il trentennale della sua canzone. «Tanto festeggerò con te anche i 40 anni, ti ritrovo qua», scherza la cantautrice, «se ripenso al mio debutto all’Ariston, rimane l’emozione e la voce di Pippo Baudo che riecheggiava. C’era questo povero cameraman che mi diceva che dovevo guardare la camera, non potevo cantare solo con gli occhi chiusi».

