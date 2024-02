I Ricchi e Poveri a Sanremo 32 anni dopo: la storia della musica torna all’Ariston in un fiocco rosso – Il video

Angela Brambati e Angelo Sotgiu partecipano al Festival per la 13esima volta con Ma non tutta la vita

«Un regalo meraviglioso, un’energia pazzesca, grazie a voi per tutta la storia che avete portato su questo palco». Marco Mengoni saluta così i Ricchi e Poveri subito dopo l’esibizione al Festival di Sanremo in Ma non tutta la vita, il brano con cui tornano in gara all’Ariston 32 anni dopo l’ultima volta. Angela Brambati (Genova, 20 ottobre 1947) e Angelo Sotgiu (Trinità d’Agultu, 22 febbraio 1946) si presentano avvolti in un enorme fiocco rosso. Per loro è la 13esima volta al Festival, 54 anni dopo il lontano debutto nel 1970 con La prima cosa bella. E ha un valore particolare: è la prima volta che tornano dalla scomparsa di uno dei componenti storici del gruppo, Franco Gatti, morto il 18 ottobre 2022.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: