Il bacio con Ama, lo sbadiglio trattenuto, e l’abito fucsia: il ritorno di Simona Ventura a Sanremo fa impazzire i social

Non passa inosservato il ritorno di Simona Ventura al Festival di Sanremo 2024, condotto per la quinta volta consecutiva da Amadeus. Celebre show-girl della televisione italiana, è stata la terza conduttrice donna nella storia della kermesse, dopo Loretta Goggi e Raffaella Carrà. E oggi, 6 febbraio, fa il suo ritorno all’Ariston spiccando in prima fila con un abito fucsia che fa già impazzire i social. «Ma tutti vestiti di nero quest’anno?! Ok che abbiamo la Destra al governo, ma l’unica colorata è Simona Ventura in platea», ironizzano su Twitter. «Si sono ricordati dei colori solo La Sad e Simona Ventura», si legge ancora.

Dal preser-bacini allo sbadiglio

Qualcuno, però, nota maliziosamente che gli applausi del pubblico sembrano essersi sprecati. «Ma Simona Ventura che si alza e si gira verso il pubblico pensando che qualcuno la acclami e nessuno urla, sto impazzendo», evidenza un utente. «Si è alzata aspettandosi chissà quale saluto del pubblico e ha ricevuto a malapena 4 applausi», incalza un altro. Sollecitata da Amadeus, la show-girl si è alzata e ha raggiunto Marco Mengoni per provare la nuova invenzione del co-conduttore di questo Festival: il «preser-bacini». E non si è certamente negata un bacio (protetto) con Ama. Ma i riflettori puntati su di lei l’hanno colta anche in uno sbadiglio che ha poi tentato prontamente di bloccare una volta inquadrata: sarà stata la stanchezza della lunga durata del Festival o forse un Sanremo un po’ sottotono rispetto alle aspettative?

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: