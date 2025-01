L’addio di Elisabetta Belloni ai servizi segreti

Per lei pronto un ruolo a Bruxelles. La corsa alla successione

Elisabetta Belloni è pronta a lasciare i servizi segreti. Per un incarico di primo piano nella Commissione Europea. L’addio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, scrive oggi Repubblica, è stato anticipato ad alcuni amici a dicembre. A Giorgia Meloni è stato comunicato prima di Natale in una riunione riservata a cui ha partecipato anche il sottosegretario con delega ai servizi Alfredo Mantovano. Il mandato di Belloni era in scadenza a maggio. Dopo una proroga decisa proprio dalla presidente del Consiglio. Lei però andrà via prima, anche se l’annuncio è stato procrastinato per dare tempo all’esecutivo di organizzarsi. Tra i nomi per la guida del Dis è circolato quello di Bruno Valensise, già vice al Dis e oggi direttore dell’Aisi.

Chi è Elisabetta Belloni

Il futuro di Belloni è a Bruxelles. Romana, 66 anni, è stata capo dell’Unità di crisi della Farnesina, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e poi segretario generale del ministero degli Esteri con Paolo Gentiloni. A chiamarla a dirigere il Dis è stato Mario Draghi. Meloni l’ha anche nominata sherpa del G7 italiano. E per qualche tempo il suo nome era circolato per la successione di Raffaele Fitto al ministero degli Affari Europei con delega al Pnrr. Alla fine è stato scelto Tommaso Foti. Su Belloni avevano puntato Giuseppe Conte e Matteo Salvini per la successione di Sergio Mattarella al Quirinale. Alla fine era stata stoppata da Matteo Renzi e dal Pd.