Rubarono il water d’oro di Cattelan: la procura incrimina tre persone. Il video del furto da 6 milioni di euro

L'opera d'arte in oro massiccio 18 carati dal peso di 103 chili è stata rubata il 14 settembre 2019

È inequivocabilmente dorata la tavoletta da wc che entra nel bagagliaio della Volkswagen Golf nel video diffuso ieri dalla polizia britannica. Il filmato ripreso dalle telecamere di sicurezza del Blenheim Palace mostra il furto della toilette dorata dell’artista italiano Maurizio Cattelan. America – questo il nome dell’opera in oro massiccio 18 carati dal peso di 103 chili – è stata rubata il 14 settembre 2019 dal palazzo a Nord di Oxford. Il wc assicurato per 6 milioni di dollari, non è mai stato ritrovato. Il video è stato reso pubblico ieri mattina dal procuratore Julian Christopher, all’indomani del processo di tre degli individui incriminati del furto dalla procura britannica: Michael Jones, Fred Doe e Bora Guccuk. James Sheen si era confessato colpevole precedentemente. Nel complesso, i filmati delle telecamere di sicurezza mostrano un gruppo di cinque uomini a bordo di due veicoli rubati mentre sfondano i cancelli del parco. Secondo le ricostruzioni, i ladri, entrati da una finestra, hanno poi abbattuto una porta di legno e strappato dal muro l’opera per poi completare il furto in circa cinque minuti.